HOME WOMEN FASHION

6 Potret Negin Pembalap Drifter Indonesia, Cantik-Cantik Gahar!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:00 WIB
6 Potret Negin Pembalap Drifter Indonesia, Cantik-Cantik Gahar!
Negin Drifter Cantik (Foto: Instagram/@negin_n_r)
A
A
A

DUNIA otomotif balap atau drift tak melulu dikuasai oleh kaum adam. Ternyata banyak juga loh drifter cantik yang tak kalah gahar dengan para cowok. Salah satunya adalah Negin.

Bagi pencinta drifter Indonesia, pasti sudah tidak asing dengan Negin, Ya, sosok satu ini memang sukses bikin penonton kelepek-kelepek.

Negin memiliki wajah blasteran yang begitu memikat. Selama di sirkuit, wanita berambut panjang ini kerap menunggangi mobil BMW mewahnya.

Melalui media sosial pribadinya, mereka kerap membagikan potret cantiknya. Penasaran seperti apa? Berikut ulasannya, Jumat (9/6/2023).

1. Foto bareng Cinta Laura

Negin

Kebersamaan Negin dan Cinta Laura saat pose bersandar di mobil. Negin memilih tampil kece memakai baju hitam, sarung tangan, baju balap, dan membawa helm kesayangannya. Tak lupa dia menambahkan kacamata hitam yang disematkan di kepalanya.

Sementara itu, Cinta Laura pose duduk di atas mobil dengan gayanya yang gahar memakai outfit serba hitam. Kece abis!

2. Punya senyum manis

Negin

Selain memiliki paras yang cantik, Negin juga memiliki senyum manis. Seperti di foto ini, saat dia menghadiri Formula E beberapa waktu lalu. Negin tampil stylish memakai tanktop krem yang dipadukan dengan blazer crop dan jeans putih. Dia terlihat membawa sling bag coklat.

Sementara itu, rambut panjangnya tertata rapi dengan model kuncir satu dan dia menambahkan kacamata yang disematkan di kepalanya.

3. Punya body goals

Negin

Sebagai seorang atlet, Negin selalu menjaga penampilannya. Tak heran bila dia memilih tubuh ideal. Seperti di foto ini dia foto OOTD saat duduk di depan mobil kesayangannya.

Di foto itu Negan memakai polo shirt ketat warna hitam yang dipadukan dengan jeans, sneakers, dan sling bag hitam. Penampilannya makin kece dengan tampilan rambut kuncir satu dan visor cap hitam. Pose memegang rambut sambil tersenyum, manis banget!

