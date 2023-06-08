Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Rumah Mewah Cinta Laura Seluas 3 Hektar, Ada Ruang Dance hingga Coffee Shop!

Nadila Qoonita , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:00 WIB
5 Potret Rumah Mewah Cinta Laura Seluas 3 Hektar, Ada Ruang Dance hingga Coffee Shop!
Rumah Mewah Cinta Laura (Foto: YouTube/AH)
A
A
A

CINTA Laura salah satu artis cantik Tanah Air yang memiliki rumah mengesankan. Rumah mewah Cinta Laura terletak di lahan seluas 3 hektar!

Rumah mewah Cinta Laura dilengkapi fasilitas yang lengkap. Tak hanya itu, huniannya juga memberikan suasana yang nyaman dan elegan.

Diktutip dari YouTube AH milik Atta Halilintar, mari kita eksplorasi keindahan dan kemewahan rumah Cinta Laura yang menakjubkan!

1. Ruang Santai yang Nyaman

Rumah Cinta Laura

Begitu memasuki rumah, Anda akan disambut oleh ruang santai yang nyaman dan elegan. Dengan perabotan mewah dan desain interior yang modern, ruang santai ini menjadi tempat ideal untuk bersantai, menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman, atau sekadar menikmati momen ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari.

2. Halaman yang Luas

Rumah Cinta Laura

Rumah Cinta Laura dilengkapi dengan halaman yang sangat luas, menciptakan suasana yang menyegarkan dan memberikan ruang untuk aktivitas luar ruangan. Dari taman yang indah hingga kolam renang mewah, Anda dapat menikmati keindahan alam di sekitar rumah dengan privasi yang sempurna.

3. Rumah sekaligus Kantor yang Asri

Rumah Cinta Laura

Salah satu keunikan dari rumah Cinta Laura adalah adanya ruang yang berfungsi sebagai rumah dan kantor. Dengan desain yang harmonis dan terintegrasi, rumah ini memberikan kenyamanan bagi Cinta Laura untuk menjalankan aktivitas profesionalnya tanpa harus meninggalkan kenyamanan rumah.

Halaman:
1 2
      
