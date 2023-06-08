Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Karyawan Di-PHK karena Sering ke Toilet Berjam-jam, Ngapain Ya?

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |21:30 WIB
Karyawan Di-PHK karena Sering ke Toilet Berjam-jam, <i>Ngapain</i> Ya?
Ilustrasi, (Foto: Freepik)
A
A
A

PUBLIK China tengah dihebohkan dengan berita viral seorang karyawan yang dipecat oleh majikannya, karena terlalu banyak menghabiskan waktu di toilet selama jam kerja.

Kabar menyebutkan, karyawan pria tersebut dilaporkan beristirahat di kamar mandi dalam waktu yang cukup lama, antara 47 menit hingga 6 jam lamanya. Kabar ini diketahui publik, setelah salah satu media setempat yang menyiarkan berita soal kasus aneh seorang karyawan bermarga Wang.

Sang karyawan menganggap perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja yang salah, setelah mendapati dirinya dipecat karena menghabiskan terlalu banyak waktu di toilet selama jam kerja.

Disebutkan lebih lanjut, pria bermarga Wang itu pernah menjalani operasi untuk masalah anorektal atau anus yang tidak sempurna, pria itu mengaku mengalami rasa sakit dan tidak nyaman di tubuhnya. Hal itu membuatnya menghabiskan tiga hingga enam jam di toilet setiap hari, dilansir dari Oddity Central, Kamis (8/6/2023)

Sementara, mantan atasan Wang mengklaim, bahwa selama 10 hari, pria itu total 22 kali istirahat di kamar mandi yang berlangsung sekitar 47 menit hingga 6 jam. Mengacu pada ketentuan buku aturan staf yang berkaitan dengan keterlambatan, pulang kerja lebih awal dan izin absen, perusahaan asal Tianjin tersebut akhirnya memutuskan hubungan kerja untuk Wang.

