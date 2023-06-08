Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 9 Juni: Capricorn Mendeteksi Kebohongan, Pisces Jadi Pusat Perhatian

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 9 Juni: Capricorn Mendeteksi Kebohongan, Pisces Jadi Pusat Perhatian
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

BAGAIMANA  kata prediksi tanda zodiak Anda hari ini terkait kehidupanmu hari ini? Diwarta dari YourTango, berikut ramalan zodiak seputar hari umum untuk para Capricorn, Aquarius dan terakhir, Pisces.

1. Capricorn: Duh! Hari ini Anda bisa melihat kejahatan seseorang dan benar tidak suka melihat seseorang yang mencoba menarik perhatianmu secepat mungkin. Hari ini Anda mungkin mengendus kebohongan, meskipun itu hanya kebohongan kecil yang merusak kepercayaan.

2. Aquarius: Hati-hati ya Aquarius, belanja online memang mudah dan menyenangkan, hari ini para Aquarius menikmati sangat kemudahan mendapatkan barang yang butuhkan dengan satu klik.

Namun, di saat yang bersamaan ini bisa memicu belanja impulsif Anda. Sebab, tak menutup kemungkinan banyak barang yang dibeli secara emosional hanya karena ingin, bukan karena butuh Berhati-hatilah untuk tidak terlalu memaksakan diri atau melebihi anggaran yang ada.

3. Pisces: Pisces, siap-siap ya hari ini mungkin Anda akan jadi pusat perhatian, hal yang para Pisces sebetulnya tidak suka. Terlepas dari kecenderungan diri untuk menghindari menjadi pusat perhatian, coba hadapi situasi ini dan temukan cara untuk beradaptasi.

(Rizky Pradita Ananda)

      
