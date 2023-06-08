Ramalan Zodiak Hari Ini 9 Juni: Libra Santai Banget, Sagitarius Susun Jadwal Kumpul Keluarga

APA kata prediksi tanda zodiak Anda hari ini terkait kehidupanmu hari ini? Diwarta dari YourTango, berikut ramalan zodiak seputar hari umum untuk para Libra, Scorpio dan Sagitarius.

1. Libra: Selamat! Hari ini Anda bisa santai dan bahkan tidak seproduktif yang diinginkan. Namun di satu sisi, hari ini para Libra masih ingin memperhatikan bagaimana Anda menghabiskan waktu yang dimiliki.

2. Scorpio: Hari ini pemilik zodiak Scorpio sedang merasakan panggilan untuk kasih sayang dan sekaligus di waktu yang bersamaan para Scorpio sedang membutuhkan banyak pelukan.

Makanya, beberapa hari ke depan pastikan untuk menjadwalkan waktu bertemu dengan orang-orang tercinta, misalnya pasangan. Jika lajang? Anda bisa hangout bareng menonton film yang seru.

3. Sagitarius: Anda memang mencintai kemandirian yang dimiliki lebih dari apa pun di dunia ini, tetapi bukan berarti tidak menyukai waktu bersama keluarga. Hari ini Anda senang bisa melihat wajah tersenyum orang-orang yang dicintai. Hari ini para Sagitarius diramalkan mulai merencanakan kumpul-kumpul keluarga sederhana, mungkin untuk akhir pekan.

(Rizky Pradita Ananda)