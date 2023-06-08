Shandy Aulia Pamer Body Goals, Netizen Malah Salfok ke Bagian Ini: Mulus Banget

ARTIS cantik Shandy Aulia rasanya tak pernah gagal mencuri perhatian netizen. Ini lantaran Shandy tak hanya cantik, tetapi juga memiliki body goals idaman.

Artis berusia 35 tahun itu tampak fit dan bugar dengan bentuk tubuh terjaga. Tak hanya langsing, Shandy Aulia juga kerap memamerkan perut rata hasil rajin berolahraga.

Ya rajin berolahraga salah satu kunci Shandy Aulia tetap terlihat bugar dan awet muda. Tak hanya terpukau melihat kecantikannya, gaya Shandy Aulia saat pamer perut rata juga terlihat kece dan seksi.

Seperti yang terlihat di unggahan foto terbaru Instagram pribadinya. Ibu satu orang anak tersebut memamerkan foto selfie yang bikin para pria dijamin tak berkedip.

Shandy mengisi rutinitas paginya dengan berolahraga. "Morning routine 💛," kata artis yang kerap dijuluki hot mama oleh netizen tersebut pada caption unggahan fotonya.