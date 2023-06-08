Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Pengusaha Wedding Organizer Hadapi Tantangan di Tengah Tren Nikah di KUA

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:41 WIB
Cerita Pengusaha Wedding Organizer Hadapi Tantangan di Tengah Tren Nikah di KUA
Podcast Aksi Nyata Perindo (Foto: YouTube Partai Perindo)
A
A
A

SEBAGIAN pasangan yang akan hendak menikah, mereka akan memilih jasa wedding organizer (WO) untuk mengurusi semua keperluannya. Sehingga pihak mempelai beserta keluarganya tidak perlu repot-repot untuk memikirkan konsep, hingga lancarnya acara resepsi.

Owner Arti Nikah Wedding Organizer, Ariesta Martin mengungkapkan, menjalani bisnis WO apalagi di zaman yang serba minimalis, membuatnya semakin tertantang.

Tren Nikah di KUA

Sebagai pendatang baru, dirinya akan menawarkan jasa kepada pasangan-pasangan yang terdengar akan melangsungkan pernikahan. Yang tentunya ia memberikan tawaran menyesuaikan dengan budget dimiliki calon kliennya.

"Kita sesuaikan dengan budgetnya. Jadi gak matok harga dulu," ujarnya dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertajuk Tren Konsep Pernikahan di KUA, Bagaimana Dampaknya Bagi Wedding Organizer?, Rabu (7/6/2023).

Telusuri berita women lainnya
