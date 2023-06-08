Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tren Nikah di KUA Jadi Pilihan Anak Muda, Bagaimana Nasib Wedding Organizer?

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:26 WIB
Tren Nikah di KUA Jadi Pilihan Anak Muda, Bagaimana Nasib Wedding Organizer?
Podcast Aksi Nyata Perindo (Foto: YouTube Partai Perindo)
MASA ke masa konsep pernikahan kerap berubah-ubah, dan membuat para wedding organizer (WO) harus ikut update agar tetap bertahan serta dicari oleh para calon kliennya. Misalnya saja tren nikah di Kantor Urusan Agama (KUA), yang mana cukup banyak diikuti oleh anak-anak muda.

Alasan mengapa sejumlah calon pengantin ini memilih nikah di KUA, yaitu untuk meminimalisir pengeluaran hingga menggunakan konsep sederhana. Lantas, bagaimana nasib para WO, apakah dengan adanya musim tersebut sangat berdampak besar terhadap bisnis mereka?

Podcast Aksi Nyata Perindo

Owner Arti Nikah Wedding Organizer, Ariesta Martin mengatakan, adanya tren di KUA memang cukup berdampak terhadap WO. Yang mana biasanya mengurusi semua keperluan calon pengantin, mulai dari konsep pernikahan, pemilihan vendor dan lainnya.

"Dampaknya itu pasti," katanya dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertajuk Tren Konsep Pernikahan di KUA, Bagaimana Dampaknya Bagi Wedding Organizer?, Rabu (7/6/2023).

Telusuri berita women lainnya
