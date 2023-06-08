Kenapa Orang Jepang Sering Minta Maaf? Cek Faktanya

KENAPA orang Jepang sering minta maaf menjadi hal menarik saat mengunjungi Negeri Sakura ini. Masyarakat sana dianggap sebagai salah satu memiliki sifat sangat sopan dan menghargai etik sosial.

Permintaan maaf dalam budaya Jepang memiliki peran penting dan kompleks. Ini menjadi tanda dari nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat Jepang. Cukup banyak wisatawan asing terkejut dengan seringnya orang Jepang meminta maaf.

Melansir Culture Trip, orang Jepang sering minta maaf sebagai bentuk keharmonisan untuk mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Dengan masyarakatnya yang begitu banyak, mereka berusaha menghindari keributan dan mengganggu orang lain.

Hal ini sebagaimana dengan konsep honne dan tatemae dalam budaya Jepang. Honne mengacu kepada perasaan atau pikiran seseorang sebenarnya. Sementara, tatemae mengacu kepada penampilan yang ditujukan kepada orang lain.

Untuk menjaga kesopanan dan menghindari konflik terbuka, orang Jepang akan meminta maaf. Permintaan maaf ini menjadi bagian dari tatemae mereka demi memelihara hubungan sosial.