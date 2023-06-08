Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kenapa Orang Jepang Sering Minta Maaf? Cek Faktanya

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:44 WIB
Kenapa Orang Jepang Sering Minta Maaf? Cek Faktanya
Ilustrasi (Foto: Tsunugu Japan)
A
A
A

KENAPA orang Jepang sering minta maaf menjadi hal menarik saat mengunjungi Negeri Sakura ini. Masyarakat sana dianggap sebagai salah satu memiliki sifat sangat sopan dan menghargai etik sosial.

Permintaan maaf dalam budaya Jepang memiliki peran penting dan kompleks. Ini menjadi tanda dari nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat Jepang. Cukup banyak wisatawan asing terkejut dengan seringnya orang Jepang meminta maaf.

Melansir Culture Trip, orang Jepang sering minta maaf sebagai bentuk keharmonisan untuk mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan pribadi. Dengan masyarakatnya yang begitu banyak, mereka berusaha menghindari keributan dan mengganggu orang lain.

orang jepang

Hal ini sebagaimana dengan konsep honne dan tatemae dalam budaya Jepang. Honne mengacu kepada perasaan atau pikiran seseorang sebenarnya. Sementara, tatemae mengacu kepada penampilan yang ditujukan kepada orang lain.

Untuk menjaga kesopanan dan menghindari konflik terbuka, orang Jepang akan meminta maaf. Permintaan maaf ini menjadi bagian dari tatemae mereka demi memelihara hubungan sosial.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/51/3152852//timnas_indonesia_semakin_kuat_dari_tahun_ke_tahun_aldi_chandra_okezone-DhbI_large.jpg
Masyarakat Jepang Komplain Timnas Indonesia Diperkuat Banyak Pemain Naturalisasi, Tanda Ketakutan?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement