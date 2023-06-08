1 Kelas Mahasiswa Temani Dosen War Tiket Timnas Indonesia versus Argentina, Netizen Gemas!

FENOMENA war tiket atau berebut tiket tak hanya berlaku untuk konser-konsep K-Pop atau pun konser Coldplay baru-baru ini.

Ramai war tiket juga berlangsung untuk gelaran laga timnas Indonesia versus Argentina yang akan digelar di Jakarta dalam waktu dekat ini Tak sedikit orang berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket demi bisa menonton secara langsung pertandingan tersebut.

Salah satunya yang sedang viral di linimasa sosial media satu ini, video yang diunggah netizen pemilik akun TikTok @acalam_, seorang mahasiswi yang memperlihatkan antusiasme dosen di kampusnya yang juga turut ikut war tiket.

Dalam video berdurasi 20 detik tersebut, menunjukkan sang dosen yang tengah menyempatkan diri untuk ‘war tiket’ meski sedang mengajar. Terlihat jelas ia membuka sebuah platform pemesanan tiket, dengan menggunakan laptop dan menyambungkan ke proyektor yang disaksikan satu kelas mahasiswa.

Artinya, sang dosen war tiket pertandingan bola bersejarah tersebut dengan ditemani satu kelas full mahasiswa dan mahasiswinya.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @acalam_)

“Sekelas nemenin dosen ngewar tiket Argentina vs Indonesia,” tulis @acalam_ sebagai keterangan video.