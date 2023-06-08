Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Legenda Namazu, Ikan Lele Penyebab Gempa Bumi di Jepang

Cita Zenitha , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |12:01 WIB
Legenda Namazu, Ikan Lele Penyebab Gempa Bumi di Jepang
Ilustrasi (Foto: Southest Agnet)
A
A
A

LEGENDA Namazu, ikan lele penyebab gempa bumi di Jepang menjadi salah satu mitologi rakyat terkenal. Namazu atau onamazu adalah ikan lele raksasa yang ada di dalam seni dan sastra Jepang tahun 1400 an.

Berdasarkan mitos populer Namamu hidup di dalam perut bumi . Mereka berenang di dasar laut dan menyebabkan tsunami dan gempa bumi akibat kibasan ekornya. Masyarakat Jepang sering mengaitkan gempa bumi di negara dengan legenda Namazu.

Melansir World History, legenda Namazu, ikan lele penyebab gempa bumi di Jepang memiliki tubuh besar dan kuat. Setiap kali ikan lele itu bergerak, gempa bumi akan terjadi di permukaan. Masyarakat Jepang menggambarkan Namazu sebagai makhluk yang menciptakan kekacauan dan kerusakan.

ikan lele

Untuk menjaga kestabilan dataran Jepang, Namazu dijaga oleh dewa petir yakni Takemikazuchi-no-mikoto (Kashima Daimyojin) di Kuil Kashima. Dewa Kashima mengaitkan kepala Namazu dengan batu besar kaname - ishi untuk membatasi geraknya.

Ujung batu masif setinggi 15 cm yang masih menonjol menembus permukaan bumi ini dapat dilihat di kuil Kashima Hitachi, di timur laut Tokyo.

Halaman:
1 2 3
      
