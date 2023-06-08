Kisah Anak Akhirnya Bertemu Ibunya Usai 14 Tahun Terpisah Bikin Netizen Haru

KISAH seorang anak yang bertemu dengan ibunya usai terpisah selama 14 tahun viral di Twitter. Seperti apa kisahnya?

Mulanya, Netizen tersebut mencari ibunya lewat kekuatan ‘Twitter Do Yout Magic’. Dia pun membagikan ibunya saat muda dan memberitahu sedikit ciri-ciri tentang ibunya.

“TWITTER PLEASE DO YOUR MAGIC. Namanya RINA MEGAWATI. Ada yang kenal atau punya kotak ibu di gambar ini? Ini foto waktu mudanya tapi. Alumni SMAN 55 Jakarta. Beliau ibu saya sudah nggak ketemu 14 tahunan,” informasih tersebut dibagikan oleh akun Twitter @tanyakanrl, seperti dikutip pada Selasa (6/6/2023).

Kurang lebih satu bulan dari postingan itu, akun tersebut kembali mengunggah kabar bahagia. Karena wanita yang terpisah dengan ibunya selama 14 tahun ini akhirnya bisa bertemu kembali.