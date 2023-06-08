M Bloc Market Ada di AladinMall, Kejar Diskon untuk Semua Produk dan Gratis Ongkir!

PARA generasi milenial yang rindu jajanan waktu kecil era 90-an, kini bisa menuntaskan rasa kangen tersebut.

Kebetulan, kini M Bloc Market hadir di AladinMall dengan berbagai camilan jadoel yang dikemas ulang dengan desain yang lebih menarik.

Aneka snack yang tersedia di M Bloc Market juga dibanderol dengan harga yang terjangkau. Apalagi kalau Anda belinya di AladinMall, bisa dapat diskon 5 persen untuk semua produk, dan masih ditambah #GratisOngkirTanpaBatas, tanpa perlu minimal pembelian.

Rekomendasi jajanan dari M Bloc Market yang wajib dibeli di AladinMall





1. Ei Salted Egg Crispy Stick Jagung Bakar 80 gram: Ngemil merupakan salah satu produk yang diproduksi oleh ei Indonesia. Ngemil terinspirasi dari makanan ringan yang populer pada era 90-an, yang dikemas kembali dengan tampilan baru. Dapatkan produk ini seharga Rp15.200 saja dari Rp16.000.

2. Baking Co Kre-Ker Tomato & Oregano 150 gram: Baking Co Kre-Ker Tomato & Oregano adalah kreker gurih yang dipanggang di over yang dibuat dengan adonan sourdough dan minyak zaitun murni sehingga menghasilkan camilan yang super renyah dan harum.

Camilan Kre-Ker Tomato & Oregano ini sangat cocok dipadukan bersama keju, potongan daging dingin, dan beragam cocolan saos atau dinikmati langsung. Dapatkan produk ini seharga Rp35.910 saja dari Rp37.800.