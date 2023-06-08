Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Heboh Aspri Sendirian Bawa Barang Selebgram, Benarkah Orang Kaya Tak Punya Empati?

Kevi Laras , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:30 WIB
Heboh Aspri Sendirian Bawa Barang Selebgram, Benarkah Orang Kaya Tak Punya Empati?
Benarkah orang kaya minim empati ke orang lain? (Foto: Freepik)
A
A
A

TENGAH menjadi trending topic kabar seorang selebgram yang jadi sorotan publik, diduga Tasyi Athasyia yang dinilai kurang baik memperlakukan salah satu pekerjanya, sang asisten pribadi saat jalan-jalan di mall.

Dari foto yang beredar viral di linimasa Twitter, Tasyi tampak menggandeng suami dan berjalan di depan sang asisten tanpa membawa barang apapun, semua belanjaan mulai dari tas yang kecil hingga yang ukuran besar, terlihat dibawa semua oleh sang asisten, memenuhi tubuh mungil wanita tersebut.

"Emang jadi PA (personal assistant) atau selebgram mirip-mirip porter kayak gini ya," dikutip dari akun Twitter @worksfess, Kamis (8/6/2023).

Para netizen pun ramai menilai sang selebgram tak punya empati kepada sang personal assistant.

 BACA JUGA:

"ART saja enggak tega gue suruh bawa belanjaan sebanyak itu, apalagi PA yang bukan jobdescnya," ucap @yours****

"Kasian PA-nya,” komentar sedih akun rex***

Halaman:
1 2 3
      
