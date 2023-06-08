Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Ras Kucing Ini Ternyata Tidak Bikin Alergi Bersin dan Gatal-gatal

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |10:35 WIB
5 Ras Kucing Ini Ternyata Tidak Bikin Alergi Bersin dan Gatal-gatal
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

ADA lima ras kucing ini ternyata tidak bikin alergi bersin dan gatal-gatal. Kucing merupakan salah satu hewan berbulu yang banyak dipelihara dan menjadi sahabat manusia.

Dilansir dari Petfinder, ada beberapa ras kucing memang terbukti hipoalergenik sehingga menyebabkan alergi pada beberapa orang.

Bagi Anda yang mudah terserang alergi, berikut 5 ras kucing yang ternyata tidak bikin alergi bersin dan gatal-gatal yang cocok Anda pelihara.

1. Sphynx

Ras kucing Sphynx terkenal karena tidak memiliki bulu atau memiliki bulu tetapi sangat tipis. Karena itu, mereka sering kali disebut sebagai kucing hipoalergenik dan menjadi pilihan peliharaan bagi orang-orang yang memiliki alergi terhadap bulu kucing.

Meski demikian, kucing jenis ini tetap menghasilkan protein Fel D1, penyebab alergi, di kulit dan air liurnya. Maka dari itu, Anda tetap harus menjaga kebersihan setelah bermain-main dengan sphynx.

Halaman:
1 2 3
      
