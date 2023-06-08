Ternyata Ini Pengertian dari Red Flag, Yellow Flag, dan Green Flag dalam sebuah Hubungan

TERNYATA ini pengertian dari red flag, yellow flag, dan green flag dalam sebuah istilah dalam hubungan. Bahasa gaul tersebut kini tengah menjadi sorotan berkaitan dengan konflik dalam sebuah hubungan.

Dalam hal ini, flag (bendera) menjadi penanda akan insentitas dan bentuk masalah yang ada pada sebuah hubungan. Warna-warna pada flag juga menjadi penanda apakah hubungan yang dijalani masih layak dipertahankan atau tidak.

Berikut pengertian dari red flag, yellow flag, dan green flag dilansir dalam berbagai sumber:

1. Red Flag (Bendera Merah)





Red flag adalah perilaku seseorang yang bisa menjadi tanda bahwa Anda menjalin hubungan yang tidak sehat atau toxic. Jika Anda menyadari suatu perilaku atau kebiasaan pasangan yang tidak baik, ada baiknya Anda perlu waspada. Hubungan yang sehat tentunya akan membuat Anda nyaman dan tidak ada tekanan sama sekali. Jika red flag ini terus berlanjut akan berakibat buruk terhadap masa depan hubungan.

Contoh-contoh Red Flag dalam hubungan antara lain adanya kekerasan fisik maupun verbal, kecenderungan manipulatif, ketidaksetiaan, kontrol yang berlebihan, atau ketidakseimbangan kekuasaan.