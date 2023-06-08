Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Pengertian dari Red Flag, Yellow Flag, dan Green Flag dalam sebuah Hubungan

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:52 WIB
Ternyata Ini Pengertian dari Red Flag, Yellow Flag, dan Green Flag dalam sebuah Hubungan
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

TERNYATA ini pengertian dari red flag, yellow flag, dan green flag dalam sebuah istilah dalam hubungan. Bahasa gaul tersebut kini tengah menjadi sorotan berkaitan dengan konflik dalam sebuah hubungan.

Dalam hal ini, flag (bendera) menjadi penanda akan insentitas dan bentuk masalah yang ada pada sebuah hubungan. Warna-warna pada flag juga menjadi penanda apakah hubungan yang dijalani masih layak dipertahankan atau tidak.

Berikut pengertian dari red flag, yellow flag, dan green flag dilansir dalam berbagai sumber:

1. Red Flag (Bendera Merah)

Hubungan

Red flag adalah perilaku seseorang yang bisa menjadi tanda bahwa Anda menjalin hubungan yang tidak sehat atau toxic. Jika Anda menyadari suatu perilaku atau kebiasaan pasangan yang tidak baik, ada baiknya Anda perlu waspada. Hubungan yang sehat tentunya akan membuat Anda nyaman dan tidak ada tekanan sama sekali. Jika red flag ini terus berlanjut akan berakibat buruk terhadap masa depan hubungan.

Contoh-contoh Red Flag dalam hubungan antara lain adanya kekerasan fisik maupun verbal, kecenderungan manipulatif, ketidaksetiaan, kontrol yang berlebihan, atau ketidakseimbangan kekuasaan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078535/hubungan_asmara-SqgC_large.jpg
4 Tanda Pasangan Memanipulasi Secara Emosional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/612/3077735/hubungan_asmara-XWnq_large.jpg
Mengungkap Sisi Gelap: 5 Alasan Mengejutkan Kenapa Pria Selingkuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/612/3073109/putus_cinta-MToh_large.jpg
5 Alasan Anda Harus Buang Barang dari Mantan Secepatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3071005/tanda_ketika_pasangan_berbohong-VzMw_large.jpg
5 Tanda Pasangan sedang Berbohong, Jangan Mau Dikibuli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/612/3060609/pacaran-HSuJ_large.jpg
5 Tips Dekati Gebetan agar Tak Merasa Canggung
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement