HOME WOMEN LIFE

Ternyata Ini Alasan Ganjar Pranowo Enggan Menyemir Rambut Putihnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:51 WIB
Ternyata Ini Alasan Ganjar Pranowo Enggan Menyemir Rambut Putihnya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

TERNYATA ini alasan Ganjar Pranowo enggan untuk menyemir rambutnya. Dalam sebuah wawancara, Gubernur Jawa Tengah ini menjelaskan alasannya membiarkan rambutnya tetap putih beruban.

Momen itu berawal saat moderator bertanya kepada Ganjar tentang mengapa dirinya lebih suka menyemir sepatu dibanding menyemir rambut.

"Kenapa masGanjar senang menyemir sepatu? kenapa tidak mulai dulu dengan menyemir rambut?" tanya moderator dalam akun media sosial @temanganjar.

Dirinya membutuhkan waktu yang lama untuk menjadikan rambutnya putih seutuhnya. Lebih lanjut, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebutkan jika selain sebagai lambang usianya yang sudah tua, rambut putihnya juga melambangkan kejujuran.

"Saya menunggu untuk seperti ini (rambut putih sepenuhnya) selama 35 tahun loh" jawab Ganjar Pranowo.

"Saya tunggu 35 tahun masa mau dicat (disemir hitam). Jadi disamping menunjukan ketuaan saya, tapi juga menunjukan kejujuran" lanjutnya.

Telusuri berita women lainnya
