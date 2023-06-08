6 Ide Model Rambut Keriting Pria, Auto Keren di 2023!

RAMBUT keriting pada pria telah menjadi tren yang terus berkembang dalam dunia fashion dan gaya rambut. Dengan tekstur dan karakteristik unik, rambut keriting dapat memberikan tampilan yang keren dan menarik.

Anda ingin mencoba tampilan rambut keriting yang baru dan segar? Berikut 6 ide model rambut keriting yang akan membuat Anda terlihat keren di tahun 2023 dikutip dari Menshaircuts, Jumat (9/6/2023).

1. Curly Angular Fringe





Model rambut ini menggabungkan potongan rambut keriting dengan fringe yang tajam dan tegas di bagian depan. Hasilnya adalah tampilan yang modern dan berkelas, dengan penampilan yang bersih dan teratur di bagian atas kepala.

2. Short Curly Hairstyles With Low Bald Fade





Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih singkat dan ramping, potongan rambut pendek dengan fade yang rendah akan menjadi pilihan yang sempurna. Gaya ini memberikan kontras antara rambut keriting di bagian atas dan potongan yang lebih pendek di samping dan belakang.

3. Quiff Haircuts For Curly Hair Men





Quiff merupakan gaya rambut yang populer, dan ternyata dapat diaplikasikan juga pada rambut keriting. Gaya ini melibatkan peniupan rambut ke depan dan memberikan volume di bagian atas kepala. Hasilnya adalah tampilan yang berani dan penuh gaya.