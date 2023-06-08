Pria Wajib Tahu, 5 Tips Perawatan Diri yang Tepat dan Mudah

MERAWAT diri sekaligus menjaga kebersihan tubuh bukan hanya untuk wanita tapi juga wajib dan penting bagi pria.

Tampil dengan penampilan fisik yang baik akan lebih menarik dan sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Bagi Anda para pria yang mungkin masih bingung mulai dari mana dan bagaimana melakukan perawatan diri yang tepat tapi juga mudah. Berikut beberapa tips mudah perawatan diri bagi pria, dilansi dari Times of India, Kamis (8/6/2023)

1. Perawatan rambut: Rawatlah rambut dengan rutin mencukurnya agar terlihat rapi. Selain itu, gunakan sampo dan kondisioner yang sesuai jenis rambut. Hindari juga penggunaan alat pemanas, karena dapat merusak rambut.

Sebagai tips, gunakan sisir bergigi jarang untuk menata rambut agar tidak kusut.

2. Perawatan janggut: Pakai krim atau minyak untuk membersihkan dan merapikan jenggot agar memberikan tampilan yang segar dan bersih. Jangan lupa untuk selalu menyisir jenggot agar lebih rapi dan rajin membersihkannya untuk mencegah timbulnya jerawat di sekitar area rahang.