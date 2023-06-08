Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pria Wajib Tahu, 5 Tips Perawatan Diri yang Tepat dan Mudah

Diva Daniswara , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |17:30 WIB
Pria Wajib Tahu, 5 Tips Perawatan Diri yang Tepat dan Mudah
Tips perawatan diri untuk pria, (Foto: Freepik)
A
A
A

MERAWAT diri sekaligus menjaga kebersihan tubuh bukan hanya untuk wanita tapi juga wajib dan penting bagi pria.

Tampil dengan penampilan fisik yang baik akan lebih menarik dan sebagai bentuk menghargai diri sendiri. Bagi Anda para pria yang mungkin masih bingung mulai dari mana dan bagaimana melakukan perawatan diri yang tepat tapi juga mudah. Berikut beberapa tips mudah perawatan diri bagi pria, dilansi dari Times of India, Kamis (8/6/2023)

1. Perawatan rambut: Rawatlah rambut dengan rutin mencukurnya agar terlihat rapi. Selain itu, gunakan sampo dan kondisioner yang sesuai jenis rambut. Hindari juga penggunaan alat pemanas, karena dapat merusak rambut.

Sebagai tips, gunakan sisir bergigi jarang untuk menata rambut agar tidak kusut.

 BACA JUGA:

2. Perawatan janggut: Pakai krim atau minyak untuk membersihkan dan merapikan jenggot agar memberikan tampilan yang segar dan bersih. Jangan lupa untuk selalu menyisir jenggot agar lebih rapi dan rajin membersihkannya untuk mencegah timbulnya jerawat di sekitar area rahang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/611/3026257/merawat_janggut-bMQY_large.jpg
Pria Wajib Tahu! 6 Tips Merawat Janggut Sulit Diatur agar Rapi dan Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/31/611/2823332/jangan-asal-mencukur-ini-5-hal-yang-wajib-diketahui-tiap-pria-amNhIW5TkE.JPG
Jangan Asal Mencukur, Ini 5 Hal yang Wajib Diketahui Tiap Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/29/481/2385794/4-perawatan-tubuh-yang-penting-dilakukan-pria-8fI7Iu4bMG.jpg
4 Perawatan Tubuh yang Penting Dilakukan Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/25/611/2368203/pentingnya-merawat-diri-untuk-pria-fTKeHznvvj.jpg
Pentingnya Merawat Diri untuk Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/23/611/2366663/cara-memilih-cleansing-foam-yang-tepat-untuk-cowok-Jzy0UZz31t.jpeg
Cara Memilih Cleansing Foam yang Tepat untuk Cowok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/11/194/1989703/tak-cukup-hanya-cuci-muka-cowok-juga-butuh-perawatan-wajah-biar-ganteng-maksimal-zh0H0yQGJw.jpg
Tak Cukup Hanya Cuci Muka, Cowok Juga Butuh Perawatan Wajah biar Ganteng Maksimal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement