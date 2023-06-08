Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Viral Visual Sempurna Karina Aespa Otw ke New York, Netizen: Terlalu Cantik!

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:30 WIB
Viral Visual Sempurna Karina Aespa Otw ke New York, Netizen: Terlalu Cantik!
Karina Aespa, (Foto: SM Entertainment)
A
A
A

RABU 7 Juni lalu Aespa baru saja bertolak dari Incheon, Seoul untuk menuju New York untuk menghadiri gelaran Governor’s Ball dan juga jadi bintang tamu spesial di Yankee’s First Pitch.

Berangkat dari Seoul menuju New York, tak hanya airport fashion Winter yang jadi sorotan, tapi visual memukau sang leader, Karina juga sukses curi perhatian dan viral di jagat maya.

Karina cantik dan modis dalam balutan outfit kasual, mix and match crop top stripes hitam putih dan celana jeans cream model cutting wide-legged. Gaya konsep busana monokromnya, dilengkapi Karina dengan tas Prada dan kalung mewah Lucky Charm keluaran Chopard.

Outfit trendi Karina ditunjang dengan paras cantiknya yang memukau maksimal meski di pagi hari. Kecantikan natural Karina makin sempurna dengan simpel dan natural makeup, serta rambut hitam panjang bervolumenya yang glamor.

(Foto: OSEN) 

Halaman:
1 2
      
