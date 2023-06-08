10 Rahasia Perawatan Kecantikan dari Korea hingga Mesir, Apa Saja Ya?

PUNYA kulit wajah cantik nan mulus memang merupakan dambaan setiap orang, terutama kaum wanita.

Maka tak heran, tidak sedikit wanita yang berusaha keras dan rajin merawat wajah dan tubuhnya agar terlihat bersih dan sehat, mulai dari penggunaan skincare tahap demi tahap hingga melakukan treatment wajah professional di klinik kecantikan.

Nah, ternyata tak harus memiliki ritual panjang-panjang demi terlihat cantik loh, Beberapa rahasia kecantikan terkenal, contohnya dari berbagai negara ini cukup simpel dan terjangkau telah terbukti mampu merawat tubuh, bahkan beberapa di antaranya juga hanya menggunakan bahan alami. Melansir dari Times of India, Kamis (8/6/2023) berikut 10 rahasia kecantikan dari beberapa negara.

1. Jepang: Rata-rata orang Jepang menerapakan metode “double cleansing” untuk membersihkan kulit wajah. Memakai pembersih berbahan dasar minyak dan dilanjutkan dengan pembersih berbasis air, agar kotoran wajah terangkat sempurna.

2. India: Masker rempah yakni campuran kunyit, yogurt, dan madu untuk dijadikan masker bisa mencerahkan wajah dan berperan sebagai anti-inflamasi pada kulit.

3. Brasil: Gunakan campuran minyak zaitun dan bubuk kopi sebagai scrub alami untuk mengangkat sel-sel kulit mati dan meremajakan kulit. Hasilnya, kulit akan terasa lebih lembut dan halus.

4. Korea Selatan: Masyarakat Korea Selatan, baik wanita atau pun pria punya kebiasaan rajin pakai sheet mask di malam hari sebelum tidur, yang dipercaya mampu memberikan kelembapan dan membuat kulit lebih kenyal. Hal ini dikarenakan kandungan serum yang cukup tinggi pada sheet mask.