HOME WOMEN TRAVEL

Hobi Traveling, Marsha Aruan Ungkap Destinasi Wisata Paling Disukainya

Sri Latifah Nasution , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |02:00 WIB
Hobi Traveling, Marsha Aruan Ungkap Destinasi Wisata Paling Disukainya
Marsha Aruan (Instagram @aruanmarsha)
AKTRIS Marsha Aruan kerap meluangkan waktu untuk menyalurkan hobinya seperti jalan-jalan atau travelling. Lalu apa destinasi wisata favorit mantan kekasih El Rumi ini?

Marsha Aruan mengaku dirinya sangat suka mengunjungi suatu negara yang ada suasana kotanya.

“Kalau misalnya ke luar negeri aku lebih suka lihat kota. Kayaknya ngelihat kota-kota yang beda-beda dengan tata kota yang lucu-lucu yang menarik, bangunan-bangunan yang beda-beda jadi aku juga senang,” kata Marsha seperti dilansir dari ANTARA, Sabtu (9/6/2023).

 BACA JUGA:

Aktris yang baru saja menyelesaikan syuting film horor bersama Acha Septriasa ini mengatakan jalan-jalan atau travelling menjadi salah satu kesenangan bagi dirinya, terlebih saat ini pandemi COVID-19 sudah mereda.

 

Selain suasana perkotaan, Marsha juga menyukai suasana pantai dan nuansa hijau. Selama perjalanan, Marsha mengaku suka mengeksplorasi ragam kuliner di negara yang dituju, terutama Asia. Menurutnya, hal itu menjadi tujuan utamanya saat jalan-jalan.

 BACA JUGA:

“Kalau yang dicari makanan itu nomor satu karena kalau makan itu kan bikin happy ya, tadi malam habis dari Thailand makanannya enak, Jepang enak, Korea juga oke. Ya itu sih, biasanya Asia sih,” ucap Marsha.

Artis kelahiran 1996 ini memberikan beberapa saran dan kiat bagi yang ingin berpergian yaitu selalu mencatat dan cek barang bawaan agar tidak tertinggal.

