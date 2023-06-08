Serunya ke Bandung Naik Kereta Panoramic, Lewati Terowongan Terpanjang hingga Pemandangan Cantik ala Swiss

KEHADIRAN kereta panoramic membawa angin segar bagi para content traveler maupun pelancong yang ingin mengabadikan setiap momen berkesan selama di perjalanan.

Bahkan, juga menjadi cara baru bagi yang ingin sekadar healing tanpa harus menghadapi kemacetan di jalan yang kerap bikin kepala pening.

Melalui beberapa fasilitas yang ditawarkan, Anda akan langsung disuguhkan pemandangan nan menawan setelah menempuh selama kurang lebih 1 jam perjalanan usai meninggalkan pemandangan hiruk pikuk perkotaan.

Dengan adanya fasilitas berupa jendela dan atap yang sangat lebar dari kaca tipe duplex tempered, jangkauan pandangmu bisa semakin luas dan terjamin aman dan nyaman.

Tak perlu jauh-jauh, kini kereta panoramic hadir setiap hari dengan rute terdekat Gambir-Bandung dan sebaliknya, yang tentunya bisa Anda coba untuk sekadar menjawab rasa penasaran.

(Foto: Wiwie Heryani/MPI)

Nah, kira-kira spot atau pemandangan apa saja yang bisa disaksikan dan abadikan melalui gadget atau perlengkapan fotografi selama perjalanan dari Gambir ke Bandung dengan kereta panoramic?

Berikut ulasannya berdasarkan pengalaman perjalanan yang dilakukan tim MNC Portal dengan tim LRT belum lama ini;

Pemandangan ala Swiss di atas jembatan tertinggi di Indonesia

Jembatan Cisomang merupakan sebuah jembatan kereta api yang berlokasi di Desa Cisomang, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, tepat pada perbatasan antara Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat.

(Foto: Wiwie Heryani/MPI)

Tak perlu jauh-jauh naik kereta gantung di Swiss, di dalam kereta panoramic, penumpang bisa menikmati pemandangan bukit-bukit nan hijau yang menjulang tinggi dari atas ketinggian saat melewati jembatan kereta api tertinggi di Indonesia ini.

Susuri jembatan kereta api terpanjang di Pulau Jawa

Selain merasakan sensasi keindahan di ketinggian jembatan Cisomang, Anda juga bisa menyaksikan lanskap keindahan yang ditawarkan dari atas jembatan Cikubang, sebuah jembatan kereta api terpanjang di Jawa.