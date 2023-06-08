8 Cara Mengatasi Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Makan Ikan!

SERINGKALI orang tak sadar jika ia memiliki kolesterol tinggi. Padahal kolesterol tinggi sangat berbahaya bagi kesehatan.

Saat kolesterol jahat (LDL) tinggi, maka seseorang berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung dan stroke. Oleh karena itu, segera kendalikan dengan mengurangi kolesterol LDL jahat dan meningkatkan kolesterol HDL si kolesterol baik.

Suzanne Steinbaum, DO, Ahli Jantung di Lenox Hill Hospital, New York menjelaskan, mengurangi kolesterol dalam tubuh sebetulnya hanya dengan melakukan perubahan sederhana dalam gaya hidup.

“Saat Anda mengadopsi perubahan gaya hidup, semuanya mulai berubah. Ada peningkatan yang bisa dilihat pada 6 minggu, dan sering kali meningkat (lebih baik) dalam 3 bulan,” kata dokter Suzanne, dikutip dari Mayo Clinic.

Lalu bagaimana cara untuk mengurangi kolesterol?

Menghimpun National Health Service UK, Mayo Clinic, dan Web MD, yang sudah ditinjau Carol DerSarkissian, MD, berikut paparan cara mengurangi kolesterol.

1. Kurangi berat badan

Tak perlu langsung drastis, menurunkan 4,5 kilogram saja kita sudha bisa mengurangi kolesterol jahat sampai 8 persen. Target yang masuk akal dan aman adalah menurunkan berat badan 0,4 hingga 0,9 kilogram per pekan dan dilakukan terus dari waktu ke waktu.

2. Olahraga

Gerak aktif sehari-hari sangat penting, dokter Sarah Samaan, MD, ahli jantung di Texas mengatakan berolahraga setidaknya 2 1/2 jam dalam seminggu sudah cukup untuk meningkatkan HDL. Pilih olahraga yang disukai, atau lakukan yang ringan dan menyenangkan seperti berjalan kaki, renang dan bersepeda.

3. Makan serat

Makanan seperti oatmeal, apel, plum, dan kacang-kacangan kaya akan serat larut, yang mencegah tubuh menyerap kolesterol. Makan lebih banyak serat juga membuat perut kenyang lebih lama, mencegah keinginan untuk mengemil. Tingkatkan asupan serat pelan-pelan, karena kalau terlalu banyak bisa bikin perut kembung.

4. kurangi konsumsi gula

Kurangi konsumsi gula bisa mengurangi kolesterol tinggi. Sebab jika kondumsi gula berlebihan maka mendorong hati memproduksi lebih banyak kolesterol jahat (LDL). Konsumsi gula yang banyak juga menurunkan kadar kolesterol baik (HDL) sekaligus menghambat enzim pemecah kolesterol trigliserida. Oleh karena itu kurangi minum-minuman manis.

5. Makan ikan

Coba makan ikan dua sampai empat kali dalam seminggu. Ikan yang mengandung lemak omega-3 dalam ikan tidak hanya menyehatkan jantung, tetapi juga bantu menurunkan kolesterol karena mengurangi paparan lemak jenuh, yang banyak di daging merah. Pilih ikan salmon, sarden, dan tuna sirip biru.

