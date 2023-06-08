4 Makanan yang Harus Dihindari Anak ADHD, Salah Satunya Permen!

PUNYA anak dengan gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) memang tidak mudah. Sebab ayah dan bunda harus merawatnya dengan sabar dan penuh kasih sayang.

Anak ADHD harus mendapat perhatian serius. Sebab, sejauh ini walau belum ada bukti ilmiah yang menyebutkan bahwa ADHD disebabkan oleh pola makan atau gangguan dalam pemenuhan nutrisi.

Namun, beberapa makanan dinilai bisa memengaruhi atau menjadi pemicu hilangnya fokus pada anak ADHD. Apa saja?

1. Permen

Anak ADHD tidak boleh makan permn sebab membuat mereka jadi lebih aktif bergerak. Akibat makan permen perilaku mereka super aktif dan susah dikontrol. Jadi sebaiknya dihindari. Saudara dan teman-temannya sebaiknya diberitahu jangan memberinya permen.

2. Kafein

Anak ADHD sangat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi kafein, sebab kafein dikatakan bisa menyebabkan rasa gelisah yang cukup parah apabila masuk ke tubuh anak ADHD. Ingat, kafein bukan hanya terkandung pada kopi dan teh, tapi juga ada di minuman bersoda dan cokelat, khususnya dark chocolate.