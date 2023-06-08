Putri Ariani Si Pemilik Suara Indah Lahir Prematur, Apa Itu?

PUTRI Ariani jadi sorotan usai menunjukkan prestasi gemilangnya dalam dunia tarik suara. Ia baru saja meraih Golden Buzzer usai tampil di panggung America’s Got Talent.

Orangtuanya mengetahui bakat menyanyinya yang luar biasa, saat ia masih berusia dua tahun.

"Putri sudah bisa menyanyi sejak umur 2 tahun. Sudah bisa mengikuti lagu dengan nadanya, Tuhan masih punya rencana untuk anak saya," ujar ayah Putri dalam sebuah media sosial.

"Putri lahir saat 6 bulan dalam kandungan, prematur. Ia 3 bulan di RS, di inkubator. Saya bersyukur punya anak seperti Putri," tambah ayahnya.

Lalu apa itu prematur?

Bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum waktunya. Persalinan prematur menurut WHO adalah persalinan yang terjadi antara usia kehamilan 20 minggu sampai kurang dari 37 minggu atau 259 hari gestasi dihitung dari hari pertama haid terakhir.

Bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 28 minggu berisiko tinggi menderita komplikasi yang tidak permanen, seperti gangguan pernapasan. Tapi, bukan berarti bayi tersebut akan mengalami masalah sampai usia dewasa.

Biasanya, bayi prematur memang harus mendapatkan perhatian khusus dibandingkan bayi yang lahir sesuai waktunya. OLeh karena itu, ada baiknya kita mengetahui ciri-ciri bayi prematur. Apa saja cirinya?

Dokter Spesialis Anak Konsultan Perinatologi dan Neonatalogi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Prof. Dr. dr. Rinawati Rohsiswatmo, SpA(K) mengatakan, salah satu ciri fisik bayi prematur bisa dikenali dari daun telinganya.

Menurut Dokter Rina daun telinga pada orang dewasa apabila dilipat akan kembali ke posisi semula, namun kondisi sebaliknya terjadi pada bayi prematur.

"Lihat telinga. Telinga coba dilipat (daun telinga), ini kan ada tulang rawan, kalau makin muda (usia) dilipat dia enggak balik lagi. Coba lihat bayi kecil itu kalau dilipat dia menempel terus enggak balik-balik lagi. Mungkin ini kurang bulan," ujar dia seperti dilansir dari Antara.

Selain telinga, ciri fisik lainnya bayi prematur yakni puting payudara yang berwarna sangat hitam atau hanya berbentuk titik seperti kismis.

"Kemudian lihat ke alat kelamin. Kalau laki-laki ada skrotum atau kantung kemaluannya itu hitam, bergaris-garis, lalu buah testis itu sudah turun nah itu cukup. Kalau yang perempuan labia-nya masih terbuka," jelas Rina.

Ciri lainnya yakni dari garis-garis di telapak tangan dan kaki. Pada bayi prematur garis ini sulit dilihat karena sangat halus, berbeda dengan bayi yang lahir cukup bulan yang memiliki garis pada telapak tangan dan kaki sangat jelas.

Bayi prematur lahir saat usianya kurang dari 37 minggu. Pada bayi yang lahir dalam usia 38 pekan makan dengan berat lahir kurang dari 2500 gram, dikatakan sudah cukup bulan tetapi kecil atau bayi berat lahir rendah (BBLR).

"Kalau yang cukup bulan, organnya sudah matang tetapi kecil nanti kita harus kejar beratnya. Kalau yang prematur ada dua dia belum matang organ-organnya, kecil pula," kata Rina.

