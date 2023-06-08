Apa Itu Sunat Laser?

KINI sunat laser jadi salah satu metode khitan yang cukup dikenal bahkan viral. Apalagi usai munculnya kasus seorang anak di Pontianak yang mengalami penis terbakar setelah sunat dengan laser.

Insiden mengundang perhatian masyarakat dan kalangan tenaga medis karena metode laser ini cukup umum digunakan untuk tindakan sunat atau sirkumsisi.

Penis terbakar merupakan kejadian yang tidak jarang terjadi dan merupakan masalah yang cukup serius. Kondisi ini tentu akan membuat penderitanya mengalami beberapa dampak jangka pendek maupun panjang.

Lalu, apa itu sunat laser?

Sunat laser yang beredar di masyarakat Indonesia ini sebenarnya keliru. Menurut dr. Mahdian Nur Nasution, Sp.BS, sunat laser yang digunakan itu sebenarnya adalah alat berupa lempengan logam yang dipanaskan atau disebut sebagi electrocauter. Jadi bukan sinar laser sesungguhnya.

“Karena berupa lempeng logam yang dipanaskan dengan aliran listrik sehingga memang bisa dipakai untuk memotong. Akan tetapi, alat tersebut tidak stabil dan tidak memotong dengan presisi. Selain itu, karena mengeluarkan panas dan penggunaannya yang tidak tepat maka bisa terjadi risiko luka bakar pada kulit,” ujar dr. Mahdian.

Lebih lanjut dr. Mahdian juga menjelaskan jika terjadi luka bakar bisa menyebabkan pembuluh darah disekitarnya akan mati. Sehingga akhirnya dengan berjalannya waktu bisa menyebabkan risiko kulitnya yang akan membusuk.

