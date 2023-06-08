Benarkah Asam Urat bisa Sebabkan Kematian?

BENARKAH asam urat bisa sebabkan kematian menjadi informasi penting. Asam urat terbentuk dari zat purin yang masuk kedalam tubuh. Zat purin masuk kedalam tubuh menghasilkan asam urat yang dapat mengakibatkan pembentukan kristal pada persendian. Akibatnya persendian mengalami peradangan dan nyeri.

Bila tidak mendapat penanganan tepat, penyakit asam urat dapat berkembang menjadi kondisi kronik yang dikenal sebagai gout kronis. Penyakit ini menyebabkan kerusakan sendiri secara signifikan dan mempengaruhi kualitas hidup.

Melansir Arthritis Foundation, penyakit asam urat bisa sebabkan kematian dengan kemungkinan 25% daripada orang tanpa asam urat. Studi lain menunjukan selama 16 tahun terakhir angka kematian akibat asam urat terus meningkat karena penderitanya mengalami komplikasi.

Sekitar 4% orang dewasa di Amerika Serikat mengalami peradangan sendi akibat asam urat tinggi dalam tubuh. Asam urat membentuk kristal seperti jarum di persendian yang menyebabkan nyeri, kemerahan, hingga bengkak.