Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Parah! Indonesia Urutan Ketiga Perokok Terbanyak di Dunia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:23 WIB
Parah! Indonesia Urutan Ketiga Perokok Terbanyak di Dunia
Merokok buruk bagi kesehatan (Foto: Pharm easy)
A
A
A

SETIAP tahun Kementerian Kesehatan bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkampanyekan bahaya merokok. Apalagi merokok sudah terbukti berbahaya, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga orang lain.

Meski sudah ada 'warning' di bungkus rokok, tetap saja masih banyak perokok aktif di tengah-tengah kita. Bukan begitu?

 rokok

Gak heran kalau catatan Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga jumlah perokok terbanyak di dunia.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, Sp.PD-KEMD, Ph.D mengatakan, menurut data Global Adult Tobacco Survei, saat ini ada 70,2 juta orang di dunia yang merokok atau 34,5 persen yang merokok di seluruh dunia.

"Indonesia masuk dalam urutan ketiga. Kalau kayak gini (saja) Indonesia juara, ya," ujar Prof Dante saat ditemui MNC Portal dalam acara Puncak Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 di Kantor Kemenkes di Jakarta Selatan.

 BACA JUGA:

Wamenkes menambahkan, epidemiologi tembakau sebagai ancaman kesehatan masyarakat di dunia sangat besar sekarang. Tingginya angka penggunaan tembakau berhubungan dengan kejadian penyakit tidak menular, angka kematian, serta pembiayaan yang tinggi.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163885//rokok-qQ1z_large.jpg
Riset Terbaru Ungkap Cara Efektif yang Bisa Bantu Orang Stop Merokok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/612/3148033//rokok-k8sc_large.jpg
Efek Bahaya Perokok Pasif Bisa Sebabkan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/481/3093770//ilustrasi_rokok-g5za_large.jpg
Capai 70 Juta Orang, Pemerintah Perlu Strategi Komprehensif Turunkan Jumlah Perokok Aktif di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement