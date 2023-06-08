Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Rekomendasi Tempat Staycation Keluarga di Indonesia dan Australia, Yuk Intip Daya Tariknya!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |12:00 WIB
Rekomendasi Tempat Staycation Keluarga di Indonesia dan Australia, Yuk Intip Daya Tariknya!
Tiga Nomor Enam di Alam Sutera, Tangerang. (Foto: tiganomorenam.com)
DAFTAR rekomendasi tempat staycation yang cocok untuk momen liburan bersama keluarga di berbagai lokasi, mulai dari Bali, Indonesia hingga Melbourne, Australia.

Menurut data terbaru Airbnb, tren liburan dengan keluarga semakin populer di Indonesia. Ini ditunjukkan dengan peningkatan masa inap keluarga yang naik lebih dari 170 persen pada triwulan pertama 2023 dibandingkan dengan triwulan 2022.

Bali menjadi destinasi dalam negeri yang paling diminati oleh keluarga Indonesia sepanjang 2022, disusul dengan DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Kota Melbourne, Australia, juga menjadi salah satu tujuan perjalanan internasional favorit bagi keluarga Indonesia pada 2022.

 BACA JUGA:

Melansir dari ANTARA, berikut sejumlah tempat penginapan yang cocok untuk dijadikan pilihan bagi keluarga menurut Airbnb.

Green Door Villa - rumah bernuansa tropis tak jauh dari pantai Sanur, Bali

 

Villa ini tampil dalam sentuhan arsitektur khas Bali serta menyuguhkan pengalaman menginap yang nyaman dan otentik. Anda akan disambut dengan pintu hijau yang unik dan langit-langit rotan saat menginjakkan kaki di Green Door Villa.

Ilustrasi

 Penginapan Green Door Villa di Bali. (ANTARA)

Dilengkapi dengan tempat tidur dan kolam renang pribadi yang dikelilingi taman tropis, Anda bersama keluarga akan mendapatkan pengalaman beristirahat dan bersantai yang nyaman setelah sepanjang hari beraktivitas di luar ruangan.

 BACA JUGA:

Rosa Oleh Kozystay - penginapan yang instagrammable di tengah kota Jakarta

 

Tempat penginapan ini menjadi pilihan tepat bagi Anda yang ingin melakukan staycation bersama keluarga di tengah kota Jakarta.

Ilustrasi

 Rosa Oleh Kozystay (Kozystay)

Rosa Oleh Kozystay menawarkan city view yang dapat dinikmati dari balkon pribadi. Penginapan ini didukung dengan fasilitas lengkap mulai dari tayangan hiburan seperti Netflix, sauna, kolam renang, hingga lift pribadi.

Kombinasi warna interior yang menarik dengan dinding berwarna merah jambu menjadikan penginapan Rosa Oleh Kozystay terasa instagrammable.

