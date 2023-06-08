Negara-Negara di Dunia yang Terkenal sebagai Gudangnya Berlian, Apa Saja?

Berlian pink star salah satu berlian termahal di dunia. (Foto: AP via VOA)

ADA sejumlah negara di dunia dikenal sebagai penghasil berlian. Negara-negara tersebut mampu menghasilkan puluhan juta karat berlian dalam setahun.

Berlian terbentuk berjuta-juta tahun lalu dalam lapisan bumi paling dalam. Tersusun dari lapisan karbon murni yang kemudian terkristalisasi hingga menjadi batu alam paling keras.

Karena bentuknya yang sangat indah dan langka, batu permata tersebut sangat diminati untuk dijadikan sebagai koleksi atau perhiasan mewah. Harganya juga selangit.

Berikut negara-negara gudangnya berlian di Dunia

Afrika Selatan

Berlian aluvial menjadi berlina pertama yang ditemukan di Afrika Selatan pada tahun 1869. Provinsi Gauteng menjadi salah satu wilayah yang sangat berpotensi di Afrika Selatan menghasilkan berlian. Setiap tahunnya Afra Selatan mampu menghasilkan 9,72 juta karat berlian.

Kongo

Republik Demokratik Kongo salah satu negara produsen berlian terbesar di dunia dengan menghasilkan 14,09 juta karat berlian.

Negara ini mampu menghasilkan berlian lebih banyak, hanya saja kerusuhan politik membuat penurunan tajam terhadap produksi berlian.

Kanada

Kanada menghasilkan sekitar 17,62 juta karat berlian setiap tahunnya. Pertama kali berlian ditemukan di belanda oleh dua orang ahli geologi.

Pada tahun 1991 di wilayah laut barat Kanada ditemukan mengandung berlian yang sangat berharga.