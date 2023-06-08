7 Destinasi Surfing Terbaik di Indonesia, Ombaknya Sangat Menantang untuk Ditaklukkan

SURFING atau berselancar kini semakin banyak digemari traveler khususnya di Indonesia. Meski agak ekstrem dan memacu adrenalin, tapi peminat surfing terus meningkat terutama dari kalangan milenial.

Indonesia salah satu surga untuk surfing karena banyak sekali pantai-pantai indah dengan ombak besar yang cocok buat surfing. Selain menaklukan ombak saja, peselancar juga bisa menikmati pemandangan.

Berikut 7 destinasi surfing terbaik di Indonesia :

1. Ombak Tujuh, Sukabumi, Jawa Barat

Lokasinya tidak terlalu jauh dari Jakarta. Ombak Tujuh ini merupakan surganya para surfer. Spot surfing di Indonesia berada di Ujung Genteng dan dinamakan demikian, karena gulungan ombaknya yang berjumlah tujuh. Kawasan Ujung Genteng pun sangat dikenal akan deretan pantainya yang indah.

Pantai Ombak Tujuh Sukabumi

Perlu diketahui, bahwa ketinggian ombak di tempat satu ini cukup konsisten, kurang lebih 3-6 meter.

Selain itu Anda juga tidak perlu takut untuk berebutan timing, sebab lokasi surfing ini masih terbilang cukup tersembunyi sehingga tidak akan ada terlalu banyak peselancar lain yang memadati pantai tersebut.

2. Kepulauan Hinako, Sumatera Utara

Lalu kita berkunjung ke Sumatera Utara (Sumut), di Pulau Hinako merupakan surganya para pemain surfing karena ombak di sini sangat cocok bagi Anda para pecinta olahraga air satu ini. Lokasinya ada di Kecamatan Sirombu, Nias Barat paling pas datang ke sini antara bulan Mei dan Oktober.

Perlu diketahui, di antara delapan pulau lain di Kepulauan Hinako terdapat dua pantai yang terkenal akan ombaknya nan sempurna untuk para peselancar profesional, yaitu Pantai Asu dan Pantai Bawa.

Yang mana destinasi surfing di Indonesia ini menjadi tempat untuk bisa mendapati overhead surf sambil menikmati air lautnya amat jernih.

3. Pantai Wediombo, Yogyakarta

Beralih ke Pantai Wediombo di Yogyakarta. Pantai ini sungguh memesona dan bakal jadi surganya para peselancar. Lokasinya ada di Desa Jepitu, Gunungkidul kurang lebih 80 km dari kota Yogyakarta.

Pantai Wediombo, Yogyakarta

Ombaknya terkendala sangat besar dan sempurna untuk para surfer, dianjurkan untuk datang nyata bulan Agustus dan Oktober.

Meskipun ombaknya relatif besar, namun tempat ini sangat aman dan tergolong tetap stabil. Selain itu, pantai yang termasuk salah satu dari 13 tempat yang masuk Cagar Alam Dunia UNESCO Gunung Sewu ini juga memiliki panorama sunset yang tak kalah populer.