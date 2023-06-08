Aneh bin Ajaib, Buaya Ini Bisa Menghamili Dirinya Sendiri!

SEPERTI halnya manusia, hewan umumnya membutuhkan hubungan dengan lawan jenis untuk hamil. Tapi, buaya satu ini sungguh ajaib karena teridentifikasi menghamili dirinya sendiri dan alami kelahiran perawan.

Kasus super langka tersebut ditemukan di sebuah kebun binatang di Kosta Rika, negara terkecil di Amerika Tengah.

Ilmuwan telah meneliti dan menemukan bahwa buaya tersebut mengandung janin yang 99,9 persen identik secara genetik dengan dirinya.

Fenomena yang disebut sebagai "kelahiran perawan" ini telah ditemukan pada spesies burung, ikan, dan reptil lainnya, tetapi belum pernah terjadi sebelumnya pada buaya.

Melansir dari BBC, Jumat (9/6/2023), para ilmuwan mengatakan sifat buaya tersebut mungkin diwariskan oleh nenek moyangnya.

Jadi dari kasus ini terungkap juga bahwa kemungkinan dinosaurus mampu bereproduksi dengan cara serupa.

Fenomena ini semula ditemukan saat para petugas kebun binatang memisahkan buaya ajaib tersebut dengan buaya lainnya. Namun seiring berjalannya waktu rupanya si buaya diketahui hamil sehingga dipanggilah Dr Warren Booth.