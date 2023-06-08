Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Hai Traveler, Ini 5 Alasan Manado Layak Jadi Destinasi Liburan Favorit

Salman Mardira , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |10:01 WIB
Hai Traveler, Ini 5 Alasan Manado Layak Jadi Destinasi Liburan Favorit
Taman Laut Bunaken di Manado, Sulawesi Utara. (Instagram @bunaken.island)
A
A
A

MANADO, Ibu Kota Sulawesi Utara memiliki keindahan alam luar biasa karena letaknya. Letaknya yang berada di Teluk Manado dan dikelilingi daerah pegunungan membuat kota ini begitu memesona.

Menyusul musim libur sekolah segera tiba, maka Manado adalah pilihan yang tepat untuk menghabiskan liburan.

Ada beragam tempat wisata di sekitar Manado, tentu saja paling terkenal ada Taman Laut Bunaken.

 BACA JUGA:

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro mengungkapkan setidaknya ada 5 alasan menjadikan Manado sebagai pilihan liburan favorit, sebagai berikut :

1. Keindahan alam

Manado terkenal keindahan alamnya yang menakjubkan. Dikelilingi oleh pegunungan yang hijau dan laut, kota ini menawarkan pesona alam yang spektakuler.

Salah satunya, wisatawan dapat menjelajahi Taman Laut Bunaken yang terkenal karena keanekaragaman hayati bawah laut.

Selain itu, Danau Tondano yang indah dan Gunung Lokon juga menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung.

2. Kaya budaya

Manado kaya budaya dan tradisi yang unik. Wisatawan bisa mengeksplorasi kehidupan sehari-hari penduduk lokal, mengunjungi desa-desa adat dan merasakan kehangatan keramahan orang-orang Manado.

Festival-festival budaya yang diadakan di kota ini bisa memberikan kesempatan bagi pengunjung merasakan keindahan seni dan tradisi setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
