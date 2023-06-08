Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Simak 4 Tips Liburan Bareng Keluarga, Irit Biaya tapi Tetap Nyaman

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |08:00 WIB
Simak 4 Tips Liburan Bareng Keluarga, Irit Biaya tapi Tetap Nyaman
Liburan keluarga. (Foto: Speyetheraphie)
BERLIBUR bersama keluarga khususnya anak-anak membutuhkan perencanaan yang matang demi kenyamanan dan biasanya membutuhkan biaya lebih besar mengingat jumlah orang yang diajak.

Melansir dari ANTARA, berikut kiat berlibur bersama keluarga agar semakin nyaman dan lebih murah menurut Pegipegi :

1. Pilih aktivitas rekreasi ramah anak

 

Ajak anak untuk berdiskusi tentang kegiatan yang diinginkan di tempat tujuan atau destinasi guna mengurangi anak rewel hingga ribut minta pulang. Sebaiknya cari destinasi wisata yang menarik bagi anak melalui beragam aktivitas yang ditawarkan, misalnya kebun binatang.

 BACA JUGA:

Orangtua juga disarankan mengutamakan kebutuhan anak yang lebih suka bermain. Mereka akan merasa bosan ketika hanya datang ke destinasi wisata untuk berfoto.

2. Pilih hotel dengan fasilitas ramah anak

Memilih hotel ramah anak menjadi penting, misalnya yang menyediakan fasilitas disenangi anak seperti kolam renang.

Jika ingin mencari hotel dengan fasilitas kolam renang, maka bisa memesan hotel di area Banten, Bali, dan DKI Jakarta karena menurut data Pegipegi, ketiga kota tersebut adalah memiliki persentase hotel tertinggi di Indonesia.

 BACA JUGA:

3. Susun strategi hemat

Biaya berlibur bersama keluarga akan lebih mahal ketimbang sendirian. Oleh karena itu, calon pelancong perlu menyusun strategi untuk mencari dan memesan tiket pesawat serta hotel yang murah.

Sebaiknya, pilihlah destinasi yang tepat, memesan di waktu terbaik, mengunjungi tempat wisata gratis hingga menggunakan promosi dari online travel agent.

Halaman:
1 2
      
