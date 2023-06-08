Kemenparekraf Dorong Bikin Banyak Pameran untuk Promosi Pariwisata Indonesia

DEPUTI Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Made Ayu Marthini mengatakan bahwa pemerintah menggencarkan promosi pariwisata Indonesia untuk menarik kunjungan wisatawan.

Pasca-pandemi COVID-19, pariwisata Indonesia kembali bangkit dan bisa menjadi ujung tombak pembangunan.

“Tahun ini adalah kebangkitan pariwisata Indonesia, kita harus menyambut wisatawan asing dan nusantara. Ini dapat menjadi salah satu momentum untuk menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia. Maka itu kita harus seukseskan kebangkitan pariwisata Indonesia,” ujar Ni Made Ayu Marthini dalam Opening Ceremony Gebyar Wisata Nusantara (GWN) Expo 2023 di Gedung SMESCO, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Demi mendukung kebangkitan sektor pariwisata, Ni Made Ayu Marthini mengimbau agar semakin banyak diselenggarakan event pameran atau pertunjukan untuk memperkenalkan potensi wisata nusantara.

Salah satunya seperti Gebyar Wisata Nusantara Expo (GWN Expo) In Conjunction Gebyar Travel Fair (GTF) di Smesco Exhibition Hall, Jakarta, yang digelar pada 8-11 Juni 2023 dimana menampilkan informasi seluruh destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif dari Sabang sampai Merauke.

Hal ini pun sejalan dengan program Kemenparekraf yang mendorong agar masyarakat Indonesia terus mencintai produk lokal serta menjadikan negeri sendiri sebagai tujuan prioritasnya ketika ingin berwisata.

"Kita harus sering-sering mengadakan event seperti ini karena di sinilah tempat berkumpul, karena masyarakat tahu, bisa travel agent juga, menjual desa-desa wisata, atau objek wisata yang sebelumnya jauh dari sini ke sana. Itu harapan kami, mendorong agar orang Indonesia, bisa berwisata di Indonesia,"sambungnya.