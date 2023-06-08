Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tren Pasca-Pandemi, Traveler Suka Destinasi Wisata Alam yang Ada Spot Foto Estetik

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:50 WIB
Tren Pasca-Pandemi, Traveler Suka Destinasi Wisata Alam yang Ada Spot Foto Estetik
Batu Flower Garden salah satu destinasi wisata di Kota Batu, Jawa Timur yang punya spot foto estetik. (Instagram @batuflowergarden.cobanrais)
KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyebutkan bahwa destinasi wisata alam dengan spot foto estetik atau instagramable jadi tren pariwisata pasca-pandemi COVID-19 melandai.

Wisatawan khususnya kalangan milenial kini sangat mengandrungi tempat wisata yang menyediakan spot foto berlatar pemandangan indah atau estetik, sehingga mereka dapat mengabadikan momen liburannya di situ lalu dibagikan ke media sosial.

Tren tersebut telah mendorong para pelaku usaha wisata berinovasi mempercantik destinasi wisatanya dengan menyediakan spot-spot foto menarik untuk memikat pengunjung.

Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ni Made Ayu Marthini mengatakan bahwa tren tersebut marak setelah COVID-19 melandai dan masyarakat mulai banyak berwisata di dalam negeri karena ada pembatasan bepergian ke luar negeri.

"Jadi sebetulnya animo saat pandemi itu justru nusantara, karena orang enggak boleh keluar negeri, pesawat enggak ada," ujar Ni Made Ayu Marthini di event Gebyar Wisata Nusantara (GWN) Expo 2023, Gedung SMESCO, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).

Momentum ini pun dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat di daerah yang memiliki tempat wisata.

Ia mencontohkan selain ada potensi wisata alam suatu daerah, masyarakat setempat pun memastikan fasilitas yang memadai agar wisatawan semakin tertarik untuk berkunjung.

Telusuri berita women lainnya
