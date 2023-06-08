Sambangi Pabrik Rendang di Bulgaria, Sandiaga Uno: Produksi 30 Ton per Bulan!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno belum lama ini meninjau pabrik rendang di Plovdiv, Bulgaria.

Sandiaga menyebut, pabrik rendang tersebut merupakan salah satu bukti nyata dari keberhasilan program Indonesia Spice Up The World.

Sebagai informasi, Indonesia Spice Up The World adalah salah satu program pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia di beberapa negara potensial, salah satunya Eropa.

“Meninjau pabrik Rendang Bella Food di Plovdiv, Bulgaria, yang merupakan bukti nyata keberhasilan program Indonesia Spice Up the World!,” tulis Sandiaga melalui keterangan di salah satu unggahan akun Twitternya, @sandiuno, Kamis (8/6/2023).

(Foto: Twitter/@sandiuno)

Dalam unggahan tersebut, terdapat beberapa potret saat Sandiaga melakukan kunjungan pabrik ditemani Dubes RI untuk Bulgaria dengan menggunakan baju steril berwarna putih.

Mereka melihat seluruh proses pembuatan rendang, mulai dari pemotongan daging sapi, pencampuran aneka rempah hingga proses memasak dengan menggunakan peralatan modern.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu menyebut, rencananya pabrik tersebut akan memproduksi hingga 30 ton rendang per bulan yang akan didistribusikan ke seluruh Eropa.

“Di sini saya melihat seluruh proses pembuatan rendang menggunakan mesin-mesin canggih, rencananya mereka produksi 30 ton rendang per bulan yang akan didistribusikan ke seluruh Eropa,” tuturnya.