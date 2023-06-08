Festival Kopi Lembah Colol Digelar di Manggarai Timur NTT, Bisa Ngopi Sambil Belanja Suvenir

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) bersiap menyelenggarakan Festival Kopi Lembah Colol untuk mempromosikan potensi perkebunan kopi yang telah mendunia itu dengan berbagai potensi alam dan budaya yang ada.

"Untuk mengangkat dan mempromosikan berbagai potensi agar lebih dikenal luas oleh masyarakat domestik maupun internasional, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar Festival Kopi Lembah Colol yang berlangsung mulai tanggal 13 -15 Juni 2023," kata Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas melansir ANTARA.

Festival Kopi Lembah Colol yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari itu akan menghadirkan berbagai agenda acara.

Kopi Hitam (Foto: Unsplash)

Beberapa di antaranya yakni pentas seni budaya, pameran produk kopi dan ekonomi kreatif, parade 1.000 penumbuk kopi, wisata kebun kopi dan air terjun, cupping test dan lelang kopi, dialog kopi dan budaya, serta berbagai lomba.

Bupati Agas mengatakan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur mengadopsi konsep pariwisata berbasis masyarakat sebagai dasar dari arah pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam konsep pariwisata berbasis masyarakat itu, praktik kepariwisataan dijalankan sepenuhnya dari, oleh dan untuk masyarakat lokal.