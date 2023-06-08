Ke Mana Larinya Tinja Setelah Buang Air Besar di Toilet Pesawat?

MUNGKIN pernah terpikir oleh Anda, ke mana larinya tinja atau kotoran setelah penumpang buang air besar (BAB) di toilet pesawat?

Seorang pilot muda, Garrett melalui platform TikTok mengungkap informasi tentang apa yang terjadi dengan feses atau tinja setelah penumpang BAB di toilet pesawat setelah disiram.

Pria yang berbasis di Dallas, Texas, Amerika Serikat ini menerangkan bahwa tinja di toilet pesawat tidak akan jatuh ke bawah.

Tinja hasil BAB penumpang akan ditampung di tempat pembuangan limbah. Setelah pesawat mendarat, limbah itu akan dibuang oleh petugas.

“Tahukah Anda, setiap kali Anda menyiram toilet di pesawat sebenarnya tidak dibuag ke penduduk di bawah? Itu melewati pipa ke bagian belakang pesawat di kompartemen segel, di mana awak darat di tempat tujuan akan membuang semua kotoran itu,” kata Garrett dalam klip singkatnya.