HOME WOMEN TRAVEL

Viral Penginapan di Bali Tawarkan Kamar ala 50 Shades of Grey dan Properti BDSM, Netizen: Pasti Bekas Orang Tuh

Raden Yusuf Nayamenggala , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:02 WIB
Viral Penginapan di Bali Tawarkan Kamar ala 50 Shades of Grey dan Properti BDSM, Netizen: Pasti Bekas Orang Tuh
Penginapan di Uluwatu, Bali ini berkonsep ala Film 50 Shades of Grey (Foto: Twitter/@ombotaakk)
A
A
A

INDONESIA memiliki banyak hotel dan penginapan yang menarik untuk staycation dan menikmati liburan bersama pasangan.

Dari mulai tempat yang estetik, hingga tempat yang menawarkan panorama alam yang mengagumkan.

Mengenai tempat yang menarik untuk staycation para pasangan, di media sosial Twitter tengah heboh perihal kabar penginapan yang tak biasa, dan membuat para pencari 'sensasi dan fantasi' pastinya ingin berkunjung.

Bagaimana tidak, pada sebuah penginapan di kawasan Uluwatu, Bali, seorang pengguna Twitter mengunggah kamar yang sangat unik ala film 50 Shades of Grey yang fenomenal.

Hotel Merah

(Foto: Twitter/@ombotaakk)

Berdasarkan foto-foto yang diunggah oleh akun Twitter @ombotaakk, kamar yang ditawarkan bernuansa merah hitam dengan aura 'fantasi' yang sedikit mencekam seperti di film 50 Shades of Grey.

Satu hal yang cukup menarik perhatian, kamar tersebut juga dilengkapi dengan properti peralatan BDSM.

Dari mulai cambuk, penyumpal mulut, tali pengikat, penutup mata, sabuk leber, dan masih banyak lagi. Tapi, belum diketahui apakah properti itu bisa digunakan atau hanya dekorasi saja.

Dengan vibes seperti film 50 Shades of Grey tentunya akan menjadi daya tarik sendiri untuk pasangan yang ingin menikmati staycation dengan 'fantasi' yang berbeda.

Halaman:
1 2 3
      
