Jadi Sentra Kuliner dan Budaya, Yuk Mampir ke 2 Desa Wisata di Ambon Ini

Antara , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |06:01 WIB
Jadi Sentra Kuliner dan Budaya, Yuk Mampir ke 2 Desa Wisata di Ambon Ini
Perahu layar digunakan untuk mengakses Desa Wisata Galala dan Poka (Foto: ANTARA/Penina F Mayaut)
SEBANYAK 2 desa mandiri di Kota Ambon yakni Poka di Kecamatan Teluk Ambon dan Galala di Kecamatan Sirimau, ditetapkan menjadi percontohan Desa Wisata di Kota Ambon.

"Tahun 2023 ada dua desa yakni Poka dan Galala akan menjadi percontohan Desa Wisata bagi desa dan negeri lain di Kota Ambon," kata Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menukil ANTARA.

Desa Poka ditetapkan sebagai desa cerdas perikanan yang telah diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait rencana pembangunan desa perikanan cerdas di Kota Ambon.

Infografis Desa Adat Wisata

MOU yang dilakukan guna proses pembibitan, pendadaran, hingga pengolahan komoditas-komoditas unggulan seperti lobster, ikan kuwe, ikan kakap putih, dan ikan kerapu.

"Seluruh upaya dilakukan pemerintah Kota Ambon dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat terutama di dua desa tersebut," kata dia.

Sementara itu Desa Galala akan terintegrasi dengan desa Poka sebagai pusat kuliner makanan khas Ambon dan desa atraksi budaya.

"Jadi pusat perikanan akan ada di Poka dan hasilnya akan diolah di Desa Galala sebagai pusat kuliner dan atraksi budaya, sehingga ketika ada wisatawan yang datang ke Ambon akan diarahkan untuk melihat komoditas unggulan perikanan dan menikmati kuliner serta atraksi budaya di ke dua desa tersebut," sebut Bodewin.

