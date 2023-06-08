Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dulunya Pelabuhan Kuno, Begini Asal Mula Pasuruan Dijuluki Kota Santri

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |02:01 WIB
Dulunya Pelabuhan Kuno, Begini Asal Mula Pasuruan Dijuluki Kota Santri
Alun-Alun Kota Pasuruan (Foto: dok. Siti Syarrohah)
A
A
A

SELAIN Pasuruan, Kota Santri sebenarnya menjadi julukan bagi beberapa daerah di Indonesia, sebut saja Tasikmalaya, Kudus, Jombang, dan lainnya.

Julukan tertentu yang ditujukan pada suatu daerah tentu bukannya tanpa alasan. Demikian juga dengan julukan Kota Santri yang disandang oleh Kota Pasuruan, Jawa Timur, ini. Lantas, kenapa Kota Pasuruan dijuluki Kota Santri?

Pasuruan merupakan sebuah kota yang berlokasi di Provinsi Jawa Timur dan terletak sekitar 60 km sisi tenggara Kota Surabaya. Kota ini juga menjadi jalur utama yang menghubungkan Surabaya, Banyuwangi, dan juga Pulau Bali.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Jejak persebaran agama Islam di Pasuruan sudah ada sejak runtuhnya Kerajaan Majapahit. Saat itu berdiri banyak kerajaan Islam, seperti Kerajaan Demak Bintoro, Kerajaan Giri Kedaton, Kerajaan pajang dan Kerajaan Mataram.

Kerajaan-kerajaan inilah yang memiliki peranan dalam persebaran agama Islam di Pasuruan. Tak heran jika saat ini Pasuruan memiliki banyak Pondok Pesantren (Ponpes), seperti Ponpes Al-Yasini, Ponpes Ngalah, dan Ponpes Sidogiri yang merupakan Ponpes tertua di Pasuruan karena telah berdiri sejak 1745.

Ponpes Sidogiri sendiri didirikan oleh Sayyid Sulaiman yang merupakan keturunan Arab dari sang ayah yang berasal dari Tarim, Hadramaut, Yaman, sedangkan ibunya bernama Syarifah Khodijah, putri dari Sultan Hasanuddin Banten bin Sunan Gunung Jati.

Halaman:
1 2
      
