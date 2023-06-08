4 Hewan dengan Mitos Menyeramkan di Indonesia, Pembawa Sial hingga Pertanda Kematian

INDONESIA termasuk negara yang banyak menyimpan mitos warisan nenek moyang yang sebagian masyarakatnya masih ada yang percaya hingga sekarang.

Tak hanya sekadar menyangkut tempat atau benda tertentu, ada pula hewan yang dikaitkan dengan mitos dan hal gaib atau berbau mistis.

Penyebabnya, tak lain lantaran hewan-hewan itu memiliki rupa yang diyakini mengandung misteri. Salah satunya karena berwarna hitam.

Sejumlah hewan itu di antaranya ayam cemani, hingga kucing hitam. Nah, berikut Okezone rangkumkan 4 hewan yang tidak bisa dilepaskan dari mitos dan kemistisan di baliknya.

Kucing hitam (Ist)

1. Kucing hitam

Pernah mendengar tentang mitos jika menabrak kucing lalu ditinggalkan akan timbul bencana? Atau pernah mendengar cerita bahwa kucing hitam berkaitan dengan dunia mistis?

Ya, hal itu masih dipercaya oleh masyarakat hingga sekarang. Berdasarkan cerita turun temurun, kucing hitam merupakan jelmaan dari penyihir jahat dan diidentikkan oleh pembawa sial.

2. Gagak hitam

Tak hanya warnanya yang menyeramkan, gagak hitam termasuk hewan yang misterius karena tidak jelas waktu kedatangannya. Namun sebenarnya banyak masyarakat yang tidak mengharapkan kedatangan hewan tersebut.

Gagak Hitam (Foto: Ist)

Sebab bila burung gagak hitam datang, maka menjadi pertanda akan ada orang yang akan meninggal. Kebanyakan orang percaya burung ini bisa mencium aroma mayat atau aroma orang yang akan meninggal dalam radius jauh. Selain itu, burung gagak hitam dipercaya bisa memanggil genderuwo.

3. Ayam Cemani

Ayam ini sering dikaitkan dengan kekuatan mistis. Maka tak heran bila ayam Cemani sering dijadikan tumbal dalam ritual seperi ruwatan, penglaris, pengobatan, pembangunan gedung, dan masih banyak lagi.