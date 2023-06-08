Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

4 Hewan dengan Mitos Menyeramkan di Indonesia, Pembawa Sial hingga Pertanda Kematian

Prisca Arianto , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |00:03 WIB
4 Hewan dengan Mitos Menyeramkan di Indonesia, Pembawa Sial hingga Pertanda Kematian
Burung Gagak (Foto: Unsplash)
A
A
A

INDONESIA termasuk negara yang banyak menyimpan mitos warisan nenek moyang yang sebagian masyarakatnya masih ada yang percaya hingga sekarang.

Tak hanya sekadar menyangkut tempat atau benda tertentu, ada pula hewan yang dikaitkan dengan mitos dan hal gaib atau berbau mistis.

Penyebabnya, tak lain lantaran hewan-hewan itu memiliki rupa yang diyakini mengandung misteri. Salah satunya karena berwarna hitam.

Sejumlah hewan itu di antaranya ayam cemani, hingga kucing hitam. Nah, berikut Okezone rangkumkan 4 hewan yang tidak bisa dilepaskan dari mitos dan kemistisan di baliknya.

Kucing Hitam

Kucing hitam (Ist)

1. Kucing hitam

Pernah mendengar tentang mitos jika menabrak kucing lalu ditinggalkan akan timbul bencana? Atau pernah mendengar cerita bahwa kucing hitam berkaitan dengan dunia mistis?

Ya, hal itu masih dipercaya oleh masyarakat hingga sekarang. Berdasarkan cerita turun temurun, kucing hitam merupakan jelmaan dari penyihir jahat dan diidentikkan oleh pembawa sial.

2. Gagak hitam

Tak hanya warnanya yang menyeramkan, gagak hitam termasuk hewan yang misterius karena tidak jelas waktu kedatangannya. Namun sebenarnya banyak masyarakat yang tidak mengharapkan kedatangan hewan tersebut.

Burung Gagak

Gagak Hitam (Foto: Ist)

Sebab bila burung gagak hitam datang, maka menjadi pertanda akan ada orang yang akan meninggal. Kebanyakan orang percaya burung ini bisa mencium aroma mayat atau aroma orang yang akan meninggal dalam radius jauh. Selain itu, burung gagak hitam dipercaya bisa memanggil genderuwo.

3. Ayam Cemani

Ayam ini sering dikaitkan dengan kekuatan mistis. Maka tak heran bila ayam Cemani sering dijadikan tumbal dalam ritual seperi ruwatan, penglaris, pengobatan, pembangunan gedung, dan masih banyak lagi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/408/3075433/trending_wisata_mistis_ini_hal_yang_harus_diperhatikan_dan_dihormati-Oxb3_large.jpg
Trending Wisata Mistis, Ini Hal yang Harus Diperhatikan dan Dihormati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/406/2997312/misteri-badarawuhi-wanita-sakti-pengkhianat-yang-jasadnya-dihancurkan-nyi-roro-kidul-Xwd9sPpcBS.JPG
Misteri Badarawuhi, Wanita Sakti Pengkhianat yang Jasadnya Dihancurkan Nyi Roro Kidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/406/2985285/misteri-lenyapnya-selat-muria-yang-pernah-pisahkan-kudus-dan-jepara-dari-pulau-jawa-l4vHOn3xoP.JPG
Misteri Lenyapnya Selat Muria yang Pernah Pisahkan Kudus dan Jepara dari Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/406/2976568/mengulik-kisah-kerajaan-gaib-gunung-merapi-mOIC2pVYXK.JPG
Mengulik Kisah Kerajaan Gaib Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/406/2974168/mengulik-mitos-kerajaan-gaib-pulomas-indramayu-yang-dipercaya-masih-eksis-hingga-kini-5ZfbHiDsPv.JPG
Mengulik Mitos Kerajaan Gaib Pulomas Indramayu yang Dipercaya Masih Eksis hingga Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973501/inilah-alasan-kenapa-gunung-kawi-terkenal-tempat-pesugihan-Sc2r7DaI1i.JPG
Inilah Alasan Kenapa Gunung Kawi Terkenal Tempat Pesugihan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement