7 Cokelat dengan Rasa Paling Aneh di Dunia, Traveler Pernah Nyoba?

COKELAT atau coklat termasuk makanan paling populer di dunia. Selain baik untuk kesehatan, makan cokelat juga bisa membawa kebahagiaan karena dapat memperbaiki mood.

Cokelat bisa langsung dimakan, dijadikan minuman, juga sebagai bahan untuk dibuat aneka pengananan. Cokelat juga sering dijadikan sebagai hadiah atau kado untuk orang tersayang.

Ada beragam jenis cokelat seperti dark chocolate, milk chocolate, atau white chocolate. Varian rasa cokelat juga banyak seperti jeruk, kacang, mint, karamel, dan lainnya.

Tapi, ada beberapa cokelat di dunia dikenal punya rasa yang aneh. Apa saja?

Berikut 7 cokelat dengan rasa paling aneh .

Cokelat Semut

Ada gula ada semut, ungkapan tersebut rupanya cocok ditujukan pada varian cokelat yang satu ini. Semut si serangga yang menyukai sesuatu yang manis ini dijadikan inspirasi bagi sebuah produsen cokelat untuk membuat cokelat rasa semut.

Cokelat Wasabi

Cita rasa wasabi yang pedas dan memberikan sensasi terbakar dihidung lazimnya dihidangkan bersama makanan khas Jepang, seperti sushi atau sashimi. Namun, beberapa produsen cokelat rupanya berinovasi dengan merilis produk cokelat rasa wasabi.

Cokelat Lavender

Sebuah produsen cokelat asal Inggris melakukan eksperimen dengan membuat cokelat rasa lavender. Banyak orang yang mencoba varian cokelat unik ini dan rupanya ketagihan.

Bagaimana tidak, rasa cokelat yang manis dipadukan dengan aroma lavender yang harum dan menenangkan.

Saus Tomat

Saus tomat umumnya dihidangkan bersama makanan dengan cita rasa asin. Namun, rupanya ada sebuah perusahaan yang memproduksi cokelat rasa saus tomat.

Cokelat ini terbuat dari varian cokelat putih dan cokelat hitam dengan ditambahi cita rasa saus tomat yang asam.