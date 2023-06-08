7 Tempat Nongkrong Outdoor di Jakarta Selatan, Suasananya Adem Nyaman buat Bersantai

MENCARI tempat nongkrong di Jakarta Selatan bukan hal sulit. Mau cafe model apa saja, termasuk berkonsep outdoor sekalipun dapat dengan mudah dijumpai.

Tempat nongkrong di Jakarta Selatan dengan konsep outdoor memang cukup diminati untuk bersantai. Terutama pada sore dan malam hari di saat suhu Jakarta terasa lebih sejuk.

Berikut Okezone rangkumkan 7 rekomendasi tempat nongkrong outdoor di Jakarta Selatan;

1. Urban Forest

Urban Forest bisa jadi pilihan tempat nongkrong outdoor di Jakarta Selatan yang teduh dan nyaman. Memiliki area hijau yang rimbun pepohonan, ada juga beraneka ragam tenant makanan seperti gelato sampai makanan berat bercitara lokal maupun mancanegara.

Pilihan tempat duduknya bikin siapapun betah berlama-lama. Ada kursi meja kayu di area outdoor serta bisa juga menggelar alas piknik di atas hamparan rumput.

Terlebih lagi, urban forest ini memiliki kids playground. Lokasi: Jalan RS Fatmawati Raya No. 45 Cipete Selatan.

Urban Forest (Foto: Gitas)

2. Lucy Curated Compound

Tempat nongkrong di Jakarta Selatan satu ini punya dua pilihan antara indoor dan outdoor. Pilihan tenant makanan yang bisa dicicipi antara lain ada Lucy Steak and Buns, Rawon Bar, Nasgero dan masih ada sederet tenant lifestyle.

Area outdoor cukup sejuk dengan aneka tanaman hijau dan pepohonan yang menghiasinya. Lokasi : Jalan Adityawarman No. 38, Kebayoran Baru.

3. Coffee & Couple Tebet

Tempat nongkrong di Jakarta Selatan, tepatnya kawasan Tebet bernama Coffee & Couple disebut-sebut cocok untuk kaum introvert! Jelas saja, ambience-nya tenang dan pilihan spot duduknya cukup banyak ada indoor maupun outdoor, tinggal pilih mana yang paling sepi.

Coffee & Couple Tebet (Foto: dok. Sri Haryati)

Konsepnya pun tak kalah bikin gemas yakni garden rooftop yang tentunya dipenuhi aneka tanaman hijau menyejukan mata. Bukan cuman jual tempat, Coffee & Couple juga siap memanjakan lidah maupun perut.

Antara lain menu lezatnya ada rice bowl, bakmi, caramel marshmallow, dan masih banyak lagi. Lokasi: Jalan Asem Baris Raya No. 11 A, Tebet, Jakarta Selatan.