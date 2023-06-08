Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Tempat Nongkrong Outdoor di Jakarta Selatan, Suasananya Adem Nyaman buat Bersantai

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |16:03 WIB
7 Tempat Nongkrong Outdoor di Jakarta Selatan, Suasananya Adem Nyaman buat Bersantai
Urban Forest, salah satu tempat nongkrong outdoor nyaman di Jaksel (Foto: dok. Pakdhe Eq)
A
A
A

MENCARI tempat nongkrong di Jakarta Selatan bukan hal sulit. Mau cafe model apa saja, termasuk berkonsep outdoor sekalipun dapat dengan mudah dijumpai.

Tempat nongkrong di Jakarta Selatan dengan konsep outdoor memang cukup diminati untuk bersantai. Terutama pada sore dan malam hari di saat suhu Jakarta terasa lebih sejuk.

Berikut Okezone rangkumkan 7 rekomendasi tempat nongkrong outdoor di Jakarta Selatan;

1. Urban Forest

Urban Forest bisa jadi pilihan tempat nongkrong outdoor di Jakarta Selatan yang teduh dan nyaman. Memiliki area hijau yang rimbun pepohonan, ada juga beraneka ragam tenant makanan seperti gelato sampai makanan berat bercitara lokal maupun mancanegara.

Pilihan tempat duduknya bikin siapapun betah berlama-lama. Ada kursi meja kayu di area outdoor serta bisa juga menggelar alas piknik di atas hamparan rumput.

Terlebih lagi, urban forest ini memiliki kids playground. Lokasi: Jalan RS Fatmawati Raya No. 45 Cipete Selatan.

Urban Forest

Urban Forest (Foto: Gitas)

2. Lucy Curated Compound

Tempat nongkrong di Jakarta Selatan satu ini punya dua pilihan antara indoor dan outdoor. Pilihan tenant makanan yang bisa dicicipi antara lain ada Lucy Steak and Buns, Rawon Bar, Nasgero dan masih ada sederet tenant lifestyle.

Area outdoor cukup sejuk dengan aneka tanaman hijau dan pepohonan yang menghiasinya. Lokasi : Jalan Adityawarman No. 38, Kebayoran Baru.

3. Coffee & Couple Tebet

Tempat nongkrong di Jakarta Selatan, tepatnya kawasan Tebet bernama Coffee & Couple disebut-sebut cocok untuk kaum introvert! Jelas saja, ambience-nya tenang dan pilihan spot duduknya cukup banyak ada indoor maupun outdoor, tinggal pilih mana yang paling sepi.

Coffee and Couple Tebet

Coffee & Couple Tebet (Foto: dok. Sri Haryati)

Konsepnya pun tak kalah bikin gemas yakni garden rooftop yang tentunya dipenuhi aneka tanaman hijau menyejukan mata. Bukan cuman jual tempat, Coffee & Couple juga siap memanjakan lidah maupun perut.

Antara lain menu lezatnya ada rice bowl, bakmi, caramel marshmallow, dan masih banyak lagi. Lokasi: Jalan Asem Baris Raya No. 11 A, Tebet, Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/301/3018425/kafe_sepi_di_depok-pKYy_large.JPG
Viral Kafe Sepi Pembeli Bikin Terenyuh, Netizen Ajak Warga Depok Mampir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/301/3005335/5-tempat-minum-teh-di-jakarta-super-cozy-asyik-buat-nyantai-rUsYeVJDLF.JPG
5 Tempat Minum Teh di Jakarta, Super Cozy Asyik buat Nyantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/301/3004577/7-kafe-rooftop-keren-di-jakarta-cocok-buat-nongkrong-dan-ngedate-8OEqgYpvWU.jpg
7 Kafe Rooftop Keren di Jakarta, Cocok buat Nongkrong dan Ngedate
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/301/3003402/14-tempat-nongkrong-di-medan-cozy-asyik-buat-hangout-AJgwH3O6U7.JPG
14 Tempat Nongkrong di Medan, Cozy Asyik buat Hangout
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/301/3000656/7-kafe-estetik-di-blok-m-bikin-betah-nongkrong-cocok-buat-tenangkan-pikiran-X0333DX6bm.jpg
7 Kafe Estetik di Blok M, Bikin Betah Nongkrong Cocok buat Tenangkan Pikiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/21/301/2998616/8-kafe-instagramable-di-semarang-paling-nyaman-buat-nongkrong-akhir-pekan-H3iqq8UI9F.JPG
8 Kafe Instagramable di Semarang Paling Nyaman buat Nongkrong Akhir Pekan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement