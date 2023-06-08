Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Kuliner Unik Khas Kulonprogo Bikin Lidah Bergoyang, Pernah Nyobain?

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |12:02 WIB
5 Kuliner Unik Khas Kulonprogo Bikin Lidah Bergoyang, Pernah Nyobain?
Geblek, makanan khas Kulon Progo, DIY (Foto: IG/@malasari_ummuyazid)
A
A
A

SELAIN populer dengan wisata Kalibiru, Kulon Progo merupakan wilayah yang terkenal dengan banyak kuliner tradisional yang khas.

Anda wajib mencicipinya saat berkunjung ke sana. Berbagai kuliner ndeso itu memiliki cita rasa khasnya masing-masing.

Mengutip laman Instagram @eksplorekulonprogo, berikut 5 makanan tradisional Kulon Progo yang bakal membawa Anda untuk bernostalgia.

1. Growol

Jika berada di Kulon Progo, tak ada salahnya untuk mencicipi makanan satu ini. Growol adalah makanan yang sejak dulu sudah ada hingga saat ini, Anda akan mudah menjumpai di pasar tradisional. Makanan khas ini terbuat dari olahan singkong yang lalu dibentuk sesuai selera.

Growol

Growol (Foto: Facebook)

Warga sekitar biasa menjadikan growol sebagai pengganti nasi dengan pelengkap seperti serundeng atau tempe benguk.

Pengolahan pada makanan satu ini akan menghasilkan tekstur yang empuk dan sedikit rasa gurih. Growol akan membawa Anda untuk bernostalgia.

2. Besengek

Saatnya Anda bernostalgia kembali dengan makanan khas ini. Besengek atau tempe benguk terbuat dari olahan biji kacang koro yang dibumbui dengan parutan kelapa dan pewarna kunyit. Tak perlu ragu soal penampilannya. Sebab, rasa dari besengek ini sangat khas, gurihnya berbeda dari tempe kedelai.

Dahulu biasa digunakan sebagai lauk nasi tiwel dengan tambahan sambal bawang. Namun, ada juga yang memakan tempe benguk bersama geblek atau growol. Besengek biasa disajikan dengan bungkus daun jati dan Anda bisa menjumpai di pasar tradisional.

Besengek

Besengek (Foto: sobondeso.blogspot.com)

"Menurut aku rasanya enak, ada yang manis dan gurih. Tapi, untuk teksturnya sedikit empuk bahkan ada yang masih atos," kata Nisa, salah satu warga Kulonprogo kepada Okezone, beberapa waktu lalu.

3. Gula semut

Perpaduan nama antara gula dan semut pasti sudah identik dengan rasa manis. Gula semut atau aren ini berbahan dasar nira kelapa yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau. Makanan khas ini hampir mirip dengan gula jawa, hanya saja bentuk seperti gula pasir atau bubuk.

Daerah di Kulon Progo sudah banyak yang memproduksi gula semut ini antara lain CV Menoreh Politan dan KSU Jatirogo. Biasanya tersaji dalam bentuk minuman yang menghasilkan aroma rempah-rempah.

