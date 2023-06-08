17 Tempat Makan di Gandaria City 2023, Pokoknya Paling Enak Wajib Dicoba!

Marugame Udon, salah satu tempat makan enak di Gandaria City (Foto: dok. Dewi Ambarwati)

JAKARTA gudangnya pusat perbelanjaan elite berupa mall. Satu dari sekian mall yang menjadi idaman warga ibu kota khususnya Jakarta Selatan ada Gandaria City.

Banyak yang bisa dikulik dari Gandaria City, tak terkecuali juga tempat makan dengan kuliner lezatnya.

Berikut Okezone suguhkan 17 rekomendasi tempat makan di mall kawasan Kebayoran Lama ini;

1. Toast Box

Tempat makan di Gandaria City bernama Toast Box menawarkan sensasi kuliner Singapura. Selain ada aneka jenis toast, teh, hingga kopi, nasi lemak dan laksa di Toast Box pun patut untuk dicicipi. Harga menu di Toast Box mulai dari Rp30.000-an.

2. Marugame Udon

Tempat makan di Gandaria City selanjutnya ada Marugame Udon. Ya, restoran satu ini spesialis udon dengan bermacam-macam varian seperti beef curry udon atau chicken katsu.

Marugame Udon (Foto: FanX YZ)

Sebagai pelengkap, Anda juga bisa menambahkan aneka tempura yang lezat dan renyah. Menu udon disini bisa didapatkan mulai dari harga Rp40.000-an.

3. Sushi Tei

Sushi Tei menjadi salah satu idaman para pencinta sushi. Kualitas rasa yang tetap terjaga dan pelayanan ramah dari staf membuat Sushi Tei tak pernah sepi pengunjung.

Seringkali, restoran Jepan g di Gandaria City ini waiting list, terlebih saat akhir pekan tiba. Antara lain menu sushi yang bisa dicoba ada crunchy lobster roll, salmon mentai canape, salmon kazan sushi, dan masih banyak lagi.

Kimukatsu (Foto: Kimukatsu)

4. Kimukatsu

Penggemar kuliner Jepang bisa merapat ke Kimukatsu. Sesuai namanya, salah satu tempat makan di Gandaria City ini memiliki menu utama katsu ayam dan daging.

Variannya juga bermacam-macam, ada cheese, blackpaper, garlic, salted egg, dan lain-lain. Dalam satu paket, sudah termasuk nasi miso soup serta ocha. Lokasi: Lantai Ground.

5. Gyu Kaku

Gyu Kaku punya konsep restoran all you can eat. Tapi, jika ingin sekadar makan siang dengan paket lengkap, salah satu tempat makan di Gandaria City ini juga menyuguhkan paket lunch.

Satu paket makan siang terdiri dari beberapa potongan daging, nasi, miso soup, kimchi, dan ocha. Setelah puas melahap daging, coba juga puding ala Gyu Kaku yang lembut dan manis. Lokasi: Lantai Upper Ground.