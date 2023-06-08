5 Tempat Makan Enak di Sekitar Stasiun MRT Fatmawati, Sudah Pernah Coba?

JIKA Anda sedang berada di sekitar Stasiun MRT Fatmawati Jakarta, ada beberapa tempat makan yang enak. Aneka kuliner yang terjadi di sini dijamin bakal memanjakan lidah Anda.

Berikut tempat makan sekitar Stasiun MRT Fatmawati yang patut Anda coba dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (8/6/2023).

1. Roti Bakar Wiwied

(Foto: Instagram/@rotibakarwiwied)

Roti Bakar Wiwied adalah tempat makan yang terkenal dengan roti bakarnya yang lezat. Nikmati berbagai variasi roti bakar dengan topping yang menggugah selera, seperti keju, cokelat, selai, dan masih banyak lagi. Selain roti bakar, Wiwied juga menyajikan menu lain seperti nasi goreng dan mie goreng. Lokasinya di Jl. RS Fatmawati No. 4D, Fatmawati, Jakarta Selatan.

2. Tahu Campur Pak Subari

(Foto: Instagram/@tahucampur2021)

Tahu Campur Pak Subari adalah tempat yang wajib dikunjungi bagi pecinta tahu campur. Rasakan kombinasi yang unik antara tahu, mie, tauge, dan irisan daging yang disajikan dengan kuah yang lezat. Tahu campur Pak Subari menjadi hidangan favorit di sekitar Stasiun MRT Fatmawati. Berlokasi di Jl. Anuraga No.14, RW.4, Cilandak Bar., Kec. Cilandak

3. Ayam Koplo - Fatmawati by Hangry

(Foto: Instagram/@missyuchy)

Jika Anda menginginkan hidangan ayam yang lezat, Ayam Koplo - Fatmawati by Hangry adalah tempat yang tepat. Nikmati ayam goreng krispi yang disajikan dengan sambal khas yang pedas dan lezat. Selain itu, mereka juga menyajikan berbagai hidangan ayam lainnya seperti ayam bakar dan ayam geprek. Silahkan berkunjung ke Jl. RS. Fatmawati Raya No.5b, RT.1/RW.3, Cilandak.