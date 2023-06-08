5 Aturan Penting saat Mengolah Daging Mentah, Jangan Sampai Terkontaminasi!

DAGING merah mentah penting untuk dihandle, ditangani dengan tepat. Mengapa? Sebab, daging dan produk daging terbaik dinikmati saat segar.

Selain itu, daging mentah juga bisa mengandung berbagai bakteri, beberapa di antaranya bisa berbahaya bagi kesehatan? Makanya penting untuk membersihkan dan menyimpannya dengan hati-hati untuk menghindari segala jenis kontaminasi.

Ada lima aturan penting saat mengolah daging mentah ini, agar jangan sampai salah penanganan dan berisiko kontaminasi. Mewarta NDTV Food, Jumat (9/6/2023) berikut paparannya.

1. Pilih daging dengan tepat: Beli daging harus yang sesegar mungkin. Jika tidak selalu tersedia di dekat rumah, dalam hal ini disarankan untuk memilih daging yang dikemas dengan baik dan disimpan dalam keadaan dingin. Selalu periksa tanggal kedaluwarsanya ya!

2. Dibersihkan dengan benar: Begitu sampai di rumah, jangan langsung menyimpannya di dalam freezer. Mengapa? Jika daging memiliki beberapa bakteri yang menempel, maka ini bisa berefek ke produk makanan ylain ang disimpan di sampingnya.

Jadi, buka bungkusnya, cuci bersih daging dengan air hangat, tambahkan sedikit garam dan bubuk kunyit. Jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah proses mencuci dan menyimpan daging ini.